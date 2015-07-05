"Манчестер Сити" приготовил 50 миллионов евро на Де Брюйне

Английский "Манчестер Сити" продолжает предпринимать попытки приобрести полузащитника немецкого "Вольфсбурга" Кевина Де Брюйне. В ближайшее время "горожане" сделают официальное предложение "волкам", стоимость которого составит 50 миллионов евро.



В минувшем сезоне Бундеслиги бельгиец провел 34 матча и забил 10 мячей.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!