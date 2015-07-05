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    "Манчестер Сити" приготовил 50 миллионов евро на Де Брюйне

    Английский "Манчестер Сити" продолжает предпринимать попытки приобрести полузащитника немецкого "Вольфсбурга" Кевина Де Брюйне. В ближайшее время "горожане" сделают официальное предложение "волкам", стоимость которого составит 50 миллионов евро.

    В минувшем сезоне Бундеслиги бельгиец провел 34 матча и забил 10 мячей.

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    Источник: Sportbox.ru

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    05.07.2015 23:49
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +15

      Bahta 6 июля 2015, 17:18

      Многовато 50 лямов за него

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 17:00

      Классные цифры, но зачем столько за еще юного игрока, непонятно. Мешок он и есть мешок...

      0
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      Рейтинг: +44

      ManKUNIANUS 6 июля 2015, 12:15

      Волки будет глупцами, если отпустят своего ведущего игрока

      0
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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 6 июля 2015, 11:14

      волки на эти деньги построят новый стадион и купят полкоманды новых игроков.

      0
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      Рейтинг: +29

      KaSog Kerket 6 июля 2015, 10:03

      как ограничение сняли с них, теперь начинают разбрасываться бабками.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 6 июля 2015, 09:26

      Не сто́ит от таких денег

      0
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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 6 июля 2015, 07:59

      Прям пукан бомбит неистово - жду не дождусь, когда этот мыльный пузырь под названием "шейхи" с грохотом лопнет!) и мы вновь увидим старых добрых "горожан")))

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 6 июля 2015, 06:11

      Для Вольфсбурга отличная сделка. Можно будет искать новые таланты по цене раз в 10 меньше.

      0
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      Рейтинг: +256

      Arhive 6 июля 2015, 05:35

      А Челси то нынче на рынке рогом не шевелит, вообще.

      0
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      Рейтинг: +736

      summer2014 6 июля 2015, 01:26

      Вот цену ломят.
      Мда, на то что он передеет в Зенит ТМ дает.... 1%
      LOL

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