"Кельн" пополнился игроком "Боруссии" Йойичем

Немецкий "Кельн" подписал контракт с игроком дортмундской "Боруссии" Милошем Йойичем. Соглашение с балканским футболистом рассчитано на четыре года.



23-летний игрок является воспитанником "Боруссии", а в минувшем сезоне в Бундеслиге провел всего лишь десять матчей.



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