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    "Кельн" пополнился игроком "Боруссии" Йойичем

    Немецкий "Кельн" подписал контракт с игроком дортмундской "Боруссии" Милошем Йойичем. Соглашение с балканским футболистом рассчитано на четыре года.

    23-летний игрок является воспитанником "Боруссии", а в минувшем сезоне в Бундеслиге провел всего лишь десять матчей.

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    Источник: ФК «Кельн»

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    05.07.2015 23:31
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 6 июля 2015, 14:10

      «Боруссия» отказала «Севилье» в предложении по Чиро Иммобиле: испанцы хотели купить шутера за 10 миллионов евро, а дортмундцы хотят все 12 миллионов, сообщает Estadio Deportivo.

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      Рейтинг: +686

      старина > Сливки общества 6 июля 2015, 14:54

      жаль что я сейчас не в Дортмунде)Я бы его бесплатно отпинал до самой Севильи)

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      Рейтинг: +12

      magami05 > старина 6 июля 2015, 15:30

      да ты что

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества > старина 6 июля 2015, 15:44

      Добавь 2 млн, и Чиро в Севилье.))

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      Рейтинг: +686

      старина > Сливки общества 7 июля 2015, 14:12

      эх сто рублей не хватает)

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      Рейтинг: +686

      старина > magami05 7 июля 2015, 14:13

      Будь проще

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      Рейтинг: +686

      старина 6 июля 2015, 13:00

      к сожалению не заиграл в Дортмунде хотя начал сильно,забив в дебютном матче...Бывает.Удачи в стане"козлов".А то что он воспитанник Боруссии....тут без комментариев...)))

      0
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      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 6 июля 2015, 10:52

      С балканским футболистом это как?так же как и Депардье-человек мира?

      0
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества > МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 6 июля 2015, 11:16

      Вообще Милош - серб, но может редактору было лень проверять, и он решил не рисковать.))

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      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ > Сливки общества 6 июля 2015, 11:33

      После того как Соккер Видичу хорватское гражданство дал,рисковать уже нечем)

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества > МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 6 июля 2015, 11:45

      :D

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 6 июля 2015, 09:32

      Журин отжигает!

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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 6 июля 2015, 00:09

      Кёльну Успехов! выступить удачней, чем в прошедшем сезоне

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      Рейтинг: +26

      Небесный 5 июля 2015, 23:58

      Добротный игрок, в Fifa развивается быстро. :))

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      Рейтинг: +136

      Old Republic 5 июля 2015, 23:54

      23-летний игрок является воспитанником "Боруссии"
      Источник: http://soccer.ru/news/434890.shtml

      Это откуда вы такой бред взяли?Он воспитанник Партизана.

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      ...
      Рейтинг: +47

      VendeTTa06 > Old Republic 6 июля 2015, 01:27

      Я тоже об этом)) они вроде 2 года назад его купили

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества > Old Republic 6 июля 2015, 11:17

      Сейчас постоянно будем ляпы фиксировать, новых редакторов набрали, пока они со всем освоятся...

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 5 июля 2015, 23:51

      удачи парню!

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      Рейтинг: +834

      Master Football 7 5 июля 2015, 23:34

      Без Клопа пропадёт он.

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