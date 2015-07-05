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    Роберто Карлос принял индийскую команду

    Именитый в прошлом бразильский футболист, а ныне тренер Роберто Карлос стал главным тренером индийского клуба "Дели Динамос".

    "Приветствую Индию! Счастлив стать частью этого футбольного проекта. Спасибо президенту команды за возможность проявить себя, вместе мы проделаем отличную работу", - написал Роберто Карлос в социальной сети.

    Последним местом работы бразильца был катарский "Аль-Араби".

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    Источник: «Советский спорт»

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    05.07.2015 23:04
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 16:58

      Успешной работы Роберто Карлосу.

      0
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      Рейтинг: +12

      Duda Gigolaev Osetin 6 июля 2015, 10:26

      Не пойму я таких людей.. А как же дом? семья? Ведь всех денег не заработать. А на безбедную старость у него уже есть. Езжай в Бразилию,к родным, возглавь там клуб.. Ну как может занести в Индию в какую-то провинцию такого игрока? Неужели в жизни ничего не держит больше?
      Это все равно что он у нас возглавил бы Луч-Энергию наверно

      0
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      Рейтинг: +228

      ANTI CULE 6 июля 2015, 09:07

      Успехов и удачи Роберто!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 6 июля 2015, 07:55

      Робик неподражаемый обретает себя теперь в Индии, хотя лучше бы в турецкой лиге оставался, она посильнее будет.

      0
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      Рейтинг: +55

      LESTER68 6 июля 2015, 06:42

      Там популярен футбол на слонах

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      Benitto Musolini 6 июля 2015, 01:12

      СдецствазаДинамо ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 6 июля 2015, 00:10

      Успехов Роберто!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +503

      Luter Red 5 июля 2015, 23:50

      "Миллионер из трущеб . Часть вторая "удачи , Карлос ...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 5 июля 2015, 23:49

      аджоев спортивным директором?
      он по динамо спец.

      1
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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 5 июля 2015, 23:39

      Опыта набирается, надеюсь что-нибудь получится из Карлоса

      2
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