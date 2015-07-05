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    Семшов: "Спартак" и "Локомотив" поборются за чемпионство"

    Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился своими ожиданиями от золотой гонки в предстоящем сезоне РФПЛ.

    "По моему мнению, в борьбе за "золото" обязательно окажутся "Спартак" и "Локомотив". Эти команды сейчас тренируют люди, которые в лучшие годы выступали за них и знают, как наладить микроклимат. Кроме того, фигуры рулевых станут немаловажным фактором в привлечении фанатов на трибуны. Лично мне хотелось бы, чтобы "Спартак" и "Локомотив" были в авангарде нашего футбола постоянно", - сказал Семшов.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    05.07.2015 22:42
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    Комментарии247
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      Рейтинг: +31

      KURUM 9 июля 2015, 09:03

      Сам то где сейчас?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +59

      andrefinoo 6 июля 2015, 19:10

      Достаточно Спартака,который каждый год чемпион.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 16:57

      Что гадать, посмотрим.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +712

      RIR68 6 июля 2015, 16:21

      никакой логики. Валера тоже выступал и климатил здорово. всей стране весело было!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +114

      gentlewolf 6 июля 2015, 14:56

      Игорек что-то курить стал...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      mat73 6 июля 2015, 10:24

      Главное, чтобы до конца чемпионата, а не отвалились после первого круга!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      widunder 6 июля 2015, 10:11

      Наркоман что ли?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 6 июля 2015, 09:52

      не оба сразу!

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      Ответить
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      Рейтинг: +801

      ОЛЛС 6 июля 2015, 09:32

      Что с тобой Семшов? Это просьба Аленичева или на тебя так сильно повлияла игра "Пищевика" с Дорнброндорномдронбом?

      4
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 6 июля 2015, 09:31

      Вряд ли

      1
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