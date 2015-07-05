"Шахтер" не планирует приобретать игроков летом

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу заявил, что его клуб не планирует подписывать новых футболистов в течение нынешнего трансферного окна.



"Нет, мы не будем никого покупать. От нас ушли несколько футболистов, но в нашем распоряжении есть другие исполнители, способные занять их место", - заявил специалист.



Напомним, что стан "горняков" уже покинули Дуглас Коста ("Бавария") и Луис Адриано ("Милан").



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