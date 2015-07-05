"Шахтер" не планирует приобретать игроков летом

Украина
Зубков 55
1-3
Франция
Гирасси 31
Дембеле 62
Лукьянчук 90+2 (а/г)
Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу заявил, что его клуб не планирует подписывать новых футболистов в течение нынешнего трансферного окна.
"Нет, мы не будем никого покупать. От нас ушли несколько футболистов, но в нашем распоряжении есть другие исполнители, способные занять их место", - заявил специалист.
Напомним, что стан "горняков" уже покинули Дуглас Коста ("Бавария") и Луис Адриано ("Милан").
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