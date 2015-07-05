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    "Шахтер" не планирует приобретать игроков летом

    Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу заявил, что его клуб не планирует подписывать новых футболистов в течение нынешнего трансферного окна.

    "Нет, мы не будем никого покупать. От нас ушли несколько футболистов, но в нашем распоряжении есть другие исполнители, способные занять их место", - заявил специалист.

    Напомним, что стан "горняков" уже покинули Дуглас Коста ("Бавария") и Луис Адриано ("Милан").

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    Источник: ФК «Шахтер»

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    05.07.2015 22:19
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +93

      Demon1990 9 июля 2015, 22:32

      Украина
      Зубков 55
      1-3
      Франция
      Гирасси 31
      Дембеле 62
      Лукьянчук 90+2 (а/г)

      0
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      Рейтинг: +14

      KKKaNNN 6 июля 2015, 22:28

      Во втором тайме матча с Легий в составе Шахтёра были только представители Украины, уникальный случай за последние лет десять а то и более. Бразильцы уходять, у молодёжи шансы заиграть как никогда высоки.

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      Рейтинг: +93

      Demon1990 > KKKaNNN 9 июля 2015, 22:31

      ого профайле у тебя стоит Краснодар)

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 16:56

      Там и так достаточно бразильских гастербайтеров..

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 6 июля 2015, 11:48

      А так же осенью, зимой и весной

      0
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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 6 июля 2015, 07:50

      Там не до жиру сейчас.

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 6 июля 2015, 07:00

      Все бабки на АТО.

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      Рейтинг: +81

      Andrumas 6 июля 2015, 00:24

      Так им никто и не надо! Молодежка Шахтера дошла до финала юношеской ЛЧ, лучший бомбардир последнего молодежного чемпионата мира играет за Шахтер, опытных игроков в Шахтерего с головой, вот и буду сплав опыта и молодости делать.

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      Рейтинг: +122

      timur_zenit_fan 5 июля 2015, 23:54

      тайсон там за дорого брали, где он

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 5 июля 2015, 23:40

      никто во львов не хочет?

      2
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      Рейтинг: +86

      Massachussets 5 июля 2015, 23:32

      Правильно,все барахло отдали,кроме косты и то радостно что теперь марлос проявит себя во всю силу с тайсоном как в старые добрые времена в метале.

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