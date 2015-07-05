Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хитцфельд не принял предложение из Китая с зарплатой 25 миллионов евро

    Сегодня стало известно, что именитый немецкий тренер Оттмар Хитцфельд получил баснословное предложение о работе от китайского клуба "Гуанчжоу Эвергранд", где была прописана заработная плата в размере 25-и миллионов евро. Но эта сумма не заставила специалиста поехать в Китай - он предпочел большим деньгам семейную гармонию.

    "Это правда, что мне предложили в Китае 25 миллионов. И получилось бы так, что там за полтора года я заработал бы больше, чем за семь лет в "Баварии". Но дело не только в деньгах. Мне уже 66 лет, скоро стану дедушкой. Буду нянчить внуков, нас с женой ждут счастливые времена", - сказал немец.

    Последним местом работы Хитцфельда была сборная Швейцарии.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2015 22:12
    Рекомендуем
    Комментарии120
    ...
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 6 июля 2015, 17:54

      Никто из тренеров еще столько не получал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 16:56

      Вот что значит принципы...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +712

      RIR68 6 июля 2015, 16:09

      внукам на хлебушек не помешало бы)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +686

      старина 6 июля 2015, 12:52

      Узнаю старину Оттмара)Никогда он не гонялся за большими деньгами .Футбол для него всегда был на первом месте.Боруссия Дортмунд 1997 года это вообще был шедевр от Хитцфельда

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      30rustam30 6 июля 2015, 11:45

      Оказававестя наш не последние ло ша ры)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 6 июля 2015, 11:20

      Очевидное - невероятное...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Rechter 6 июля 2015, 11:16

      Да там прост в предложении было прописано, что при невыполнении условий руководства относительно задач на сезон его расстреляют.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Trezeguet 6 июля 2015, 11:14

      Капелло уже подбегает к границам китая! Побежал сразу как только услышал "25 миллионов" !

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      Сливки общества 6 июля 2015, 10:55

      Это не Капелло, Генералу на старости лет такая ответственность не нужна. Не справится - репутацию очернит, зачем такие стрессы в его возрасте?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Хосеп Гварделидзе 6 июля 2015, 10:33

      Европеец, что с него взять.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11