Хитцфельд не принял предложение из Китая с зарплатой 25 миллионов евро

Сегодня стало известно, что именитый немецкий тренер Оттмар Хитцфельд получил баснословное предложение о работе от китайского клуба "Гуанчжоу Эвергранд", где была прописана заработная плата в размере 25-и миллионов евро. Но эта сумма не заставила специалиста поехать в Китай - он предпочел большим деньгам семейную гармонию.



"Это правда, что мне предложили в Китае 25 миллионов. И получилось бы так, что там за полтора года я заработал бы больше, чем за семь лет в "Баварии". Но дело не только в деньгах. Мне уже 66 лет, скоро стану дедушкой. Буду нянчить внуков, нас с женой ждут счастливые времена", - сказал немец.



Последним местом работы Хитцфельда была сборная Швейцарии.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!