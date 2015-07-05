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    Виллаш-Боаш: "Дал понять руководству, кого хочу видеть в команде"

    Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Андре Виллаш-Боаш после сегодняшнего товарищеского матча против австрийского "Штурма" (1:0) поговорил о работе клуба на трансферном рынке.

    "Сейчас рано говорить о новичках - окно открылось всего неделю назад. Некоторые клубы уже совершили сделки, мы сделали это еще раньше. Я уже дал понять руководству "Зенита", кого еще хотел бы видеть в команде. Не исключаю, что мы ждем поступления новых средств за счет продажи игроков. Сам я тоже ожидаю появления новостей. В течение ближайших десяти дней маловероятны трансферы с нашим участием, но, если это произойдет, будет здорово", - заявил португалец.

    "Зенит" начнет сезон РФПЛ 19-го июля игрой против "Динамо".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2015 22:01
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    Комментарии157
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 16:54

      Только не австрийцев...

      0
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      Рейтинг: +712

      RIR68 6 июля 2015, 15:52

      "Зенит" начнет сезон РФПЛ 19-го июля игрой против "Динамо".
      ---------------------------------------
      заканчивает в ФНЛ

      0
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      Рейтинг: +134

      cannongun 6 июля 2015, 14:24

      дал понять? так попроси еще 100 млн фунтиков и прос..и их ска, как умеешь делать

      0
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      Рейтинг: +392

      juventus186 6 июля 2015, 12:32

      Он в команду португальцев наберет, по-любому, Андрюху сплавил в Краснодар, Саню в Зенит-2....
      Зенит 2015/2016 будет называться так:
      ЗЕНИТ ПОРТУГАЛЬСКИЙ.
      ПОРТУ-ЗЕНИТ,
      СПОРТИНГ-ЗЕНИТ,
      БЕНФИКА-ЗЕНИТ,
      БОАШ-ЗЕНИТ.....
      Только не российский.....:-(((

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      Рейтинг: +373

      КержаковНа 6 июля 2015, 08:36

      Виллаш-Боаш:"Россияне должны сидеть...на скамейке.Я так сказал"

      0
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      Рейтинг: +86

      Fusion 6 июля 2015, 07:07

      Чем же это рыжее ссыкло так очаровало миллера и ко, оно уже развалило команду, осталось только добить... позорище... нет Зенита в этом сезоне....

      1
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      Рейтинг: +6926

      mamba9090909 > Fusion 6 июля 2015, 07:39

      Об этом же вы верещали в прошлом году. Собаки лают, а караван идёт. Зенит ЧЕМПИОН!

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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин > Fusion 6 июля 2015, 07:49

      Что ты очкуешь-то?) Сейчас Жоао подпишите, напа толкового возьмете, центра надежного к Гараю, так может и в Лиге что покажете нового)

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 июля 2015, 07:04

      крутой типа поставил себя

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 6 июля 2015, 06:11

      Скорее всего Виллаш-Боаш хочет видеть в Зените Жоао Моутиньо, которого тренировал еще в Порту! Полагаю, что Халк тоже не против будет поиграть вместе с ним) Ну и наверное Зениту не помешал бы хороший защитник, потому что Ломбертс вполне может уйти! P.S. Поздравляю Артема Дзюбу с первым голом за Зенит) Так держать, Тема!

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      Рейтинг: +291

      ПатриотЪ 6 июля 2015, 05:13

      Продать Витселя, Кержака, Аршавца и на эти деньги взять на перспективу кого-нибудь :)

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      Рейтинг: +39

      нечитайло 6 июля 2015, 04:40

      Интересно кого он хочет видеть

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