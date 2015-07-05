Виллаш-Боаш: "Дал понять руководству, кого хочу видеть в команде"

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Андре Виллаш-Боаш после сегодняшнего товарищеского матча против австрийского "Штурма" (1:0) поговорил о работе клуба на трансферном рынке.



"Сейчас рано говорить о новичках - окно открылось всего неделю назад. Некоторые клубы уже совершили сделки, мы сделали это еще раньше. Я уже дал понять руководству "Зенита", кого еще хотел бы видеть в команде. Не исключаю, что мы ждем поступления новых средств за счет продажи игроков. Сам я тоже ожидаю появления новостей. В течение ближайших десяти дней маловероятны трансферы с нашим участием, но, если это произойдет, будет здорово", - заявил португалец.



"Зенит" начнет сезон РФПЛ 19-го июля игрой против "Динамо".



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