Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вийналдум начнет подготовку к сезону в составе ПСВ

    Полузащитник голландского ПСВ Джорджинио Вийналдум написал в своем "твиттере", что подготовку к новому сезону начнет в составе нынешней команды. Это может означать, что в ближайшее время, несмотря на множество слухов, футболист сборной Голландии не планирует покидать родину.

    Напомним, что в числе претендентов на Вийналдума называются "Зенит", "Ньюкасл" и "Сандерленд".

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2015 21:53
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 16:53

      Зениту нужно брать этого талантливого игрока.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 6 июля 2015, 07:47

      В Зенит не перейдет - слишком смуглый в отличие от Халкиньо. А вот "сорокам" бы не помешал, у них сейчас бардак с составом. Хотя может и к адвокатишке срыгнуть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      4ynuK 5 июля 2015, 22:34

      Его бы в ЗЕнит

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11