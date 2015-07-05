Вийналдум начнет подготовку к сезону в составе ПСВ

Полузащитник голландского ПСВ Джорджинио Вийналдум написал в своем "твиттере", что подготовку к новому сезону начнет в составе нынешней команды. Это может означать, что в ближайшее время, несмотря на множество слухов, футболист сборной Голландии не планирует покидать родину.



Напомним, что в числе претендентов на Вийналдума называются "Зенит", "Ньюкасл" и "Сандерленд".



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