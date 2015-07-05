"Ростов" разгромил боснийский "Младость"

"Ростов" наряду с другими российскими клубами сегодня провел контрольный матч, в котором уверенно расправился с соперником.



5 июля,. Старо-Пазово (Сербия).



"Ростов" (Россия) - "Младость" (Босния и Герцеговина) - 4:0 (2:0).



Голы: 1:0 - Гацкан, 12; 2:0 - Полоз, 27; 3:0 - Полоз, 51; 4:0 - Бухаров, 66.





"Ростов": Джанаев, Трошечкин, Новосельцев, Баштут, Маргасов, Калачев, Гацкан (Думбия, 53), Канга, Полоз, Ахмаев, Бухаров.



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