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    "Ростов" разгромил боснийский "Младость"

    "Ростов" наряду с другими российскими клубами сегодня провел контрольный матч, в котором уверенно расправился с соперником.

    5 июля,. Старо-Пазово (Сербия).

    "Ростов" (Россия) - "Младость" (Босния и Герцеговина) - 4:0 (2:0).

    Голы: 1:0 - Гацкан, 12; 2:0 - Полоз, 27; 3:0 - Полоз, 51; 4:0 - Бухаров, 66.

    "Ростов": Джанаев, Трошечкин, Новосельцев, Баштут, Маргасов, Калачев, Гацкан (Думбия, 53), Канга, Полоз, Ахмаев, Бухаров.

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    Источник: ФК «Ростов»

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    05.07.2015 21:24
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 16:51

      Молодцы, ростовчане.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      waren61rus 6 июля 2015, 12:17

      Красавцы! Надеюсь сезон будет хорошим у нашей команды!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 6 июля 2015, 10:49

      А Баштут это кто?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      RostovGorod1 6 июля 2015, 10:23

      Хорошие начало игрового сезона, играли в своё удовольствие, надеюсь именно таким и будет этот сезон.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 6 июля 2015, 05:37

      Хорошее начало с крепкой командой.Ростов так держать.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 6 июля 2015, 00:16

      насчет батута улыбнуло - соккер не может без ошибок))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 6 июля 2015, 00:11

      Ростову успехов в новом сезоне!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 5 июля 2015, 23:07

      в первый раз слышу про боснийскую Младость
      знаю есть в Черногории такой клуб, выступает в этом году в еврокубках, они вроде проиграли латышскому Спартаку дома 1-3, а этот видимо еще слабее

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77

      bezymec 5 июля 2015, 22:08

      Вперед Сельмаш Вперед!!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +113

      Новочек 5 июля 2015, 22:07

      Шикунов надеюсь не спит.

      0
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