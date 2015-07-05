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    Гуарин интересен "Фенербахче"

    Полузащитник миланского "Интера" Фреди Гуарин, выставленный своим клубом на трансфер, заинтересовал "Фенербахче". Турецкий коллектив уже сделал итальянцам предложение в размере 6 миллионов евро, однако, как предполагается, оно не устроит черно-синих.

    В минувшем сезоне в "Серии А" колумбиец провел 28 игр и забил 6 мячей.

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    Источник: Football Italia

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    05.07.2015 20:52
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 16:49

      Турецкому клубу самый раз.

      0
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      Рейтинг: +503

      Luter Red 6 июля 2015, 13:05

      А совсем не давно за ним следили много топовых клубов ...

      0
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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 6 июля 2015, 07:45

      Бездарный игрочишка, одни понты, все по делу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      Selim Yavuz 6 июля 2015, 05:36

      Фенербахче скорее всего подготовит новое предложение

      0
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      Рейтинг: +131

      КиLLеr 6 июля 2015, 02:13

      За 6 лямов его правой бутсы не продаст Интер,они че там курят?

      1
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 5 июля 2015, 21:47

      Гуарин добротно играет. Странно, что его сплавить хотят.

      1
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Juventus21 6 июля 2015, 13:04

      Не хотят, скорее он не хочет за них играть. Такого позора хлебануть. А если бы не судья Орлы бы их вообще заклевали.

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      Рейтинг: +186

      Juventus21 > Juventus 32 6 июля 2015, 14:41

      В своё время не согласился перейти в Юве, теперь пусть мучается в этом клоповнике.

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Juventus21 6 июля 2015, 14:56

      Верно

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      Рейтинг: +38

      132421354132 5 июля 2015, 21:36

      А ведь какая у него пушка была ,последнее время мало забивает...

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      Рейтинг: +3960

      Leicester City 5 июля 2015, 21:21

      на понижение однако

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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees 5 июля 2015, 21:00

      не надо его, хватит нам трансферов у вас что мотор включился, сколько можно покупать, остановитесь уже

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 5 июля 2015, 20:55

      Пускай сплавят его и еще Эрнанеса ту да же.

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