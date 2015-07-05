Гуарин интересен "Фенербахче"

Полузащитник миланского "Интера" Фреди Гуарин, выставленный своим клубом на трансфер, заинтересовал "Фенербахче". Турецкий коллектив уже сделал итальянцам предложение в размере 6 миллионов евро, однако, как предполагается, оно не устроит черно-синих.



В минувшем сезоне в "Серии А" колумбиец провел 28 игр и забил 6 мячей.



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