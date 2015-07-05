"Спортинг" хотел бы вернуть Инсуа

Лиссабонский "Спортинг" проявляет желание вернуть в свои ряды принадлежащего мадридскому "Атлетико" футболиста Эмилиано Инсуа. Напомним, что аргентинец играл в Португалии с 2011-го по 2013-й год.



Минувший сезон Инсуа провел на правах аренды в "Райо Вальекано", за который сыграл 24 матча и забил один мяч.



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