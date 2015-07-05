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    Ткачев: "В детстве мечтал сыграть с Аршавиным"

    Полузащитник "Кубани" Сергей Ткачев, рассуждая о возможном пополнении своей команды, признался, что с детства мечтает сыграть вместе с Андреем Аршавиным.

    "Не готов сейчас сказать, вхожу ли я в потенциальную обойму нового главного тренера Дмитрия Хохлова. Из команды ушли несколько серьезных футболистов; по слухам, будет пополнение. поэтому коллектив еще не до конца укомплектован. Аршавин? Он был в большом порядке уже тогда, когда я ребенком во дворе гонял мяч. Если получится сыграть с ним в одной команде, сбудется одна из мечт детства", - заявил хавбек.

    "Кубань" начнет сезон РФПЛ 20-го июля домашним матчем против "Урала".

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    Источник: Sportbox.ru

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    05.07.2015 20:38
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 6 июля 2015, 15:34

      Человек без мечты, словно птица без крыльев,
      Приземлившийся с неба орел-пешеход,
      И каким бы он не был могучим и сильным,
      Человек без мечты не летит, а идет.

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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 6 июля 2015, 07:43

      Вот и сбудется мечта идио....то есть Ткачева))

      0
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      Рейтинг: +10

      stydent09 > Макалай Калкин 6 июля 2015, 17:32

      ты олень???? это мечта детства, вот у тебя же наверняка тоже была мечта, а теперь представь что какоето ч**мо высмеевает ее

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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 6 июля 2015, 07:15

      Ещё одно подтверждение лозунга - "мечты сбываются"…

      0
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      Рейтинг: +102

      лолос 6 июля 2015, 05:40

      Я надеюсь, что когда-нибудь одна из этих меч... одна из этих... эээ... мечта... эээ... одна из этих мечт сбудется!

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 5 июля 2015, 23:55

      ха! любой желает с ним поиграть!
      таких у нас нет.
      и будут ли?

      0
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      Рейтинг: +15

      nPocTo JIeXa 5 июля 2015, 23:51

      Мне кажется Андрюха себя еще покажет

      0
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      Рейтинг: +159

      КПР 5 июля 2015, 22:27

      Повезло в мечтах!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      starche 5 июля 2015, 22:24

      Не самый плохой вариант.

      2
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      Рейтинг: +579

      lange 5 июля 2015, 21:55

      Андрей Аршавин даже в нынешнем состоянии сильнее любого из состава "Кубани".

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      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 21:28

      повезло, однако!

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