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    Готоку Сакаи переходит в "Гамбург"

    Защитник немецкого "Штутгарта" Готоку Сакаи в понедельник пройдет медицинское обследование для "Гамбурга" - клуба, в который японец с большой долей вероятности перейдет.

    В минувшем сезоне Бундеслиги футболист провел 18 матчей и забил 1 мяч и помог "швабам" не вылететь в дивизион рангом ниже.

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    Источник: Twitter

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    05.07.2015 20:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +39

      ZeuSS 7 июля 2015, 12:24

      Может что-то и получиться,наконец-то Руководство за ум взяли!НО КАК МОЖНО БЫЛО ОТПУСТИТЬ БЕЙСТЕРА

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 16:47

      Зачем его отпускают, странно.

      0
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 6 июля 2015, 11:20

      Гамбург усиляется.

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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 6 июля 2015, 07:42

      Вот, японцев-то в Европе наплодилось.

      0
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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 6 июля 2015, 00:18

      динозаврам Успехов в новом сезоне!

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 5 июля 2015, 21:02

      Бедный Штутгарт....скоро наверно вылетит на пару с Гамбургом.

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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 5 июля 2015, 20:50

      Одним швабским самураем меньше.

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