Данни теперь будет играть в "Зените" под 10-м номером

Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Данни с сегодняшнего дня будет выступать под 10-м номером, сообщает официальный "твиттер" чемпионов России. Португалец носил 10-ку на спине уже в недавно закончившемся товарищеском матче против австрийского "Штурма" (1:0).



В прошлом сезоне Данни играл под 35-м номером.



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