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    Данни теперь будет играть в "Зените" под 10-м номером

    Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Данни с сегодняшнего дня будет выступать под 10-м номером, сообщает официальный "твиттер" чемпионов России. Португалец носил 10-ку на спине уже в недавно закончившемся товарищеском матче против австрийского "Штурма" (1:0).

    В прошлом сезоне Данни играл под 35-м номером.

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    Источник: Twitter

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    05.07.2015 20:16
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 16:47

      Данни теперь точно в десятку будет попадать...

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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 6 июля 2015, 07:42

      Дедушка Данни, конечно, еще сезон потащит, но хотелось кого-то более свеженького увидеть у лазурных)

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 6 июля 2015, 06:13

      Ровно как и в сборной Португалии! Да и в Динамо, как мы помним, он играл под этим номером) Просто на один сезон Аршавину вернули 10-ку, однако это не помогло ему вернутся на свой уровень(

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      Рейтинг: +296

      Raulya 5 июля 2015, 22:49

      Дани под любым номером хорош!!! Вот кого уважаю в зените так его!!!

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      Рейтинг: +78

      karnager 5 июля 2015, 22:48

      Шава же был 23 номером, не? До того, как последний раз в Зенит с позором пришел?

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      Рейтинг: +6001

      GoldPlayFIFARus9 > karnager 5 июля 2015, 23:37

      Шава всю дорогу играл под 10-м номером,а когда вернулся в Зенит из Арсенала,то 10-ка была занята Данни,и он взял 2-й ноомер.А когда Шава окончательно перешёл в Зенит,то взял 10-ку,а Данни выбрал 35-й номер

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      Рейтинг: +9

      zdk_47 > GoldPlayFIFARus9 6 июля 2015, 02:50

      Шава ещё и под 15 номером когда-то бегал

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      Рейтинг: +78

      karnager > GoldPlayFIFARus9 6 июля 2015, 13:37

      Эта наверное единственный футболист с 10-кой на спине в истории, который полировал скамейку целый сезон

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      Рейтинг: +114

      zen it 5 июля 2015, 22:37

      странный поступок, в позапрошлом играл под 10, но взял 35? якобы потому что играл под этим номером в начале карьеры... теперь опять сменил, лучше бы ушел он, а шава остался имхо

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      Рейтинг: +243

      Порядочная свинья 5 июля 2015, 22:00

      Опустили парня...
      А скоро Данни сменит свою наколку с буквы Д на букву Зю..

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      Рейтинг: +100

      legendsofsails > Порядочная свинья 6 июля 2015, 01:09

      Тебе то что до этого? Умнее ничего не родил?

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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 5 июля 2015, 22:00

      Надо было 10 номер отдать Халку , он больше заслужил !

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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 5 июля 2015, 21:58

      А какая разница , лучше будет играть ? )

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      Рейтинг: +864

      diktor 5 июля 2015, 21:54

      Из всех легионеров Зенита, Данни все же вызывает уважение,хороший игрок.

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