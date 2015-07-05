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    Низамутдинов перешел в "Енисей"

    Нападающий ярославского "Шинника" Эльдар Низамутдинов не смог согласовать со своим клубом финансовые условия нового контракта и сегодня пополнил стан красноярского "Енисея".

    В минувшем сезоне ФНЛ некогда игрок московского "Спартака" провел 28 матчей и забил 11 мячей.

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    Источник: Sportbox.ru

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    05.07.2015 19:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +65

      komandos99 5 июля 2015, 22:05

      Ни о чём

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      faizaly 5 июля 2015, 20:40

      Он все еще есть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 5 июля 2015, 20:32

      без обид, но новость из разряда "Фондовая биржа в панике - Молдавия опять взвинтила цены на укроп".

      2
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      Рейтинг: +39

      walk 5 июля 2015, 20:30

      ну что ж,в 34 года пополнить Енисей не каждый сможет) удачи)

      0
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      Рейтинг: +118

      Evgen44 5 июля 2015, 20:30

      Удачи Эльдару!Когда-то бегал за наш,Костромской Спартак.Но,годы берут свое.

      0
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 5 июля 2015, 20:17

      Шинник с его потерей совсем ослабнет =/

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 5 июля 2015, 20:11

      удачи в новом клубе

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      Рейтинг: +125

      pickapick 5 июля 2015, 20:05

      Поздно, доктор

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