Низамутдинов перешел в "Енисей"

Нападающий ярославского "Шинника" Эльдар Низамутдинов не смог согласовать со своим клубом финансовые условия нового контракта и сегодня пополнил стан красноярского "Енисея".



В минувшем сезоне ФНЛ некогда игрок московского "Спартака" провел 28 матчей и забил 11 мячей.



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