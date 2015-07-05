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    Нани прибыл в Стамбул, чтобы подписать контракт с "Фенербахче"

    Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Нани сегодня прибыл в Стамбул, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с "Фенербахче". Но уже сейчас можно с огромной долей уверенности говорить, что португалец станет-таки игроком турецкого коллектива.

    Напомним, что минувший сезон Нани провел на правах аренды в лиссабонском "Спортинге", за который в рамках чемпионата Португалии провел 27 матчей и забил 7 мячей.

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    Источник: Instagram

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    05.07.2015 19:24
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    Комментарии147
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 16:43

      Нани все-таки классный игрок, удачи ему.

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 6 июля 2015, 06:20

      Зашел в эту новость и подумал, что переход Нани действительно многих заинтересовал! Однако увидел здесь бранную переписку данте вурхееса и лестер-сити)

      1
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества > alessios1990 6 июля 2015, 11:03

      Такие батлы иногда делают новости видимую популярность.)) В общем-то именно поэтому на ветках Ла Лиги столько комментариев.)

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 6 июля 2015, 06:17

      Неплохая такая команда в Фенербахче собралась! Нани, Диего, Рауль Мейрелеш и возможно Ван Перси) В новом сезоне за Фенер будет играть не мало португальцев и тех, кто когда то пересекался с Витором Перейрой! Удачи Нани в Турции)

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 6 июля 2015, 05:52

      пенсия

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      Рейтинг: +42

      alboro 6 июля 2015, 04:42

      ок

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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 5 июля 2015, 23:56

      Кота опять колбасит (

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      Рейтинг: +356

      Hardwell 5 июля 2015, 22:15

      Ещё один,он многих помоложе,а всё туда же и всё про то же (бабосы)...
      Турция уже становится пансионатом "бледных" игроков.Сколько уже за этот сезон туда перешло.Только недавно про Подольски читал,теперь этот,стоит добавить,что за 8,5 - 11,5 лямов отдали.

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 5 июля 2015, 21:58

      Быстро же закончилась его карьера.

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      Рейтинг: +42

      alboro 5 июля 2015, 21:36

      Посмотрим

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      Рейтинг: +708

      Red_team 5 июля 2015, 20:38

      Когда-то считал его новым Роналду... а ведь начинал феноменально, помню, Челси по швам трещал в кубке от его проходов... эхх... удачи Луишу

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      Рейтинг: +77

      Lugo-Chelsea > Red_team 5 июля 2015, 21:33

      После ухода САФа , весь состав МЮ скатился.

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