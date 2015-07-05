Фонтанельо: "Урал" всех удивит в новом сезоне"

Защитник екатеринбургского "Урала" Пабло Фонтанельо поведал о том, как проходит предсезонная подготовка его команды.



"Настрой и настроение у всех отличное. У нас новый тренер, которого не нужно представлять. Все складывается для нас довольно неплохо. Виктор Гончаренко - это хороший специалист, у меня с ним нормальные отношения. Он отличается особым профессионализмом и ответственным подходом к делу. Тренировки проходят интересно, мне все нравится. Думаю, мы всех приятно удивим в будущем сезоне. К нам пришло много хороших игроков, которые хотят выступать за "Урал", - сказал Фонтанельо.



"Урал" начнет сезон 20-го июля гостевым матчем против "Кубани" - бывшей команды Гончаренко.



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