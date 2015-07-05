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    Фонтанельо: "Урал" всех удивит в новом сезоне"

    Защитник екатеринбургского "Урала" Пабло Фонтанельо поведал о том, как проходит предсезонная подготовка его команды.

    "Настрой и настроение у всех отличное. У нас новый тренер, которого не нужно представлять. Все складывается для нас довольно неплохо. Виктор Гончаренко - это хороший специалист, у меня с ним нормальные отношения. Он отличается особым профессионализмом и ответственным подходом к делу. Тренировки проходят интересно, мне все нравится. Думаю, мы всех приятно удивим в будущем сезоне. К нам пришло много хороших игроков, которые хотят выступать за "Урал", - сказал Фонтанельо.

    "Урал" начнет сезон 20-го июля гостевым матчем против "Кубани" - бывшей команды Гончаренко.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    05.07.2015 19:08
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +163

      Alec7183 6 июля 2015, 16:50

      Удивляйте, радуйте, впечатайте, ждём хороших результатов.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 16:40

      Все хана!..

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 6 июля 2015, 11:23

      Интересное будет начало)

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      Рейтинг: +134

      Заря 5 июля 2015, 23:20

      Когда в команду приходят такие люди как Гончаренко или Аленичев, то невольно начинаешь симпатизировать этим клубам.ю даже если раньше не болел за них.

      0
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      Рейтинг: +864

      diktor 5 июля 2015, 21:52

      А я верю,что Гончаренко под силу поднять команду в серединку турнирной таблицы-даже с таким составом.Жизнь покажет.

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      Рейтинг: +322

      makerdream 5 июля 2015, 21:47

      пабло в какое же очко ты забрался...

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff > makerdream 5 июля 2015, 21:55

      Чё там у черноморца?))

      0
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      Рейтинг: +322

      makerdream > Adler angriff 6 июля 2015, 16:59

      тоже в очке

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 5 июля 2015, 21:31

      В прошлом сезоне нагнули свиней, проводниц, мусоров.
      В этом пора впулить мешкам и кабинетным.

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      Рейтинг: +4077

      морозз > Adler angriff 5 июля 2015, 21:37

      В Пердиве будете нагибать Тосно или не будете и вас нагнут не по детски!

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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ > морозз 6 июля 2015, 06:59

      мы с Уралом будем выше Спартака в итоговой турнирной таблице.)

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      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 21:25

      трудно верится

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      Рейтинг: +3136

      m40 5 июля 2015, 21:04

      Вылетит? Согласно таблице соккера Урал займет последнее место, а Зенит играет в переходных матчах

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      Рейтинг: +4077

      морозз > m40 5 июля 2015, 21:06

      Вместе с ЦСКА?

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      Рейтинг: +3136

      m40 > морозз 5 июля 2015, 21:12

      Нее, ЦСКА 8. Просто любопытно почему так таблицу составили, не в алфавитном порядке даже. А тут интервью этого игрока- может это он имел в виду)

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      Рейтинг: +4077

      морозз > m40 5 июля 2015, 21:34

      Понятно!

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      Рейтинг: +123

      profangar 5 июля 2015, 21:03

      Удивить можно по разному. Но желаю команде удачи и везения в новом сезоне.

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