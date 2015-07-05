Президент "Антальяспора": "Надеюсь, клуб сможет приобрести Месси в течение пяти лет"

Помню когда-то и новый президент Интера что-то подобное говорил.. )
Президент "Антальяспора" Гюльтекин Генджер сообщил, что клуб планирует в будущем приобрести нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
"Надеюсь, что следующий президент, который придет после меня, сможет приобрести Месси в течение пяти лет", - сказал Генджер. Пока же "Антальяспор" ведет переговоры с Роналдиньо.
Напомним, что "Антальяспор" является новичком турецкой лиги. Недавно состав клуба пополнил бывший нападающий "Сампдории" Самуэль Это'О.
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"Надеюсь, что следующий президент, который придет после меня, сможет приобрести Месси в течение пяти лет", - сказал Генджер. Пока же "Антальяспор" ведет переговоры с Роналдиньо.
Напомним, что "Антальяспор" является новичком турецкой лиги. Недавно состав клуба пополнил бывший нападающий "Сампдории" Самуэль Это'О.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!