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    Президент "Антальяспора": "Надеюсь, клуб сможет приобрести Месси в течение пяти лет"

    Президент "Антальяспора" Гюльтекин Генджер сообщил, что клуб планирует в будущем приобрести нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

    "Надеюсь, что следующий президент, который придет после меня, сможет приобрести Месси в течение пяти лет", - сказал Генджер. Пока же "Антальяспор" ведет переговоры с Роналдиньо.

    Напомним, что "Антальяспор" является новичком турецкой лиги. Недавно состав клуба пополнил бывший нападающий "Сампдории" Самуэль Это'О.

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    Источник: Goal.com

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    05.07.2015 17:43
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    Комментарии130
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      Рейтинг: +108

      Axidan 1 августа 2015, 22:45

      Помню когда-то и новый президент Интера что-то подобное говорил.. )

      0
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 7 июля 2015, 23:42

      В этом году надо лететь отдыхать в Анталию

      0
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      Рейтинг: +686

      старина 6 июля 2015, 13:08

      Это*О где только не играл.И если его заполучили ,то не факт что и Месси туда попрется

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      Рейтинг: +33

      Noel_Шеф 6 июля 2015, 12:24

      Обычный пиар громкими словами.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      Матрассник 6 июля 2015, 11:32

      Петросян прям. Аршавина не забудь

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      Рейтинг: +10

      Michael13 6 июля 2015, 10:40

      Анталья спор)за счёт туризма можно и гранд футбола сделать))

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      Рейтинг: +12

      Duda Gigolaev Osetin 6 июля 2015, 10:22

      Нью-Васюки прям.... Антальяспор автоматически становится столицей мира! ))

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      Рейтинг: +52

      Expert-disport 6 июля 2015, 08:37

      Источник Goal...., перевел бомбаррдиру!!!!! Не плохое начало!

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      Рейтинг: +10

      ZA POROGA 6 июля 2015, 08:37

      имеем турецкий анжи..

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      Рейтинг: +79

      n1ger0k 6 июля 2015, 05:43

      Что?)))

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