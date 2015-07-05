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    Совладелец "Кристал Пэлас" Стив Пэриш: "Мы работаем над трансфером Кабая"

    Совладелец "Кристал Пэлас" Стив Пэриш утверждает, что его клуб намерен приобрести полузащитника "ПСЖ" Йоана Кабая.

    "Кабай – игрок, с которым мы определенно хотели бы договориться. Это опытный футболист сборной Франции. Мы работаем над этим трансфером", - заявил Пэриш.

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    Источник: Goal.com

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    05.07.2015 16:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 16:31

      Сороки прокаркали...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 5 июля 2015, 23:28

      Без шансов..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 5 июля 2015, 20:43

      Денег не хватит...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      Barca09-09 5 июля 2015, 17:38

      отлично

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      Рейтинг: +156

      ст_прапорщик 5 июля 2015, 17:19

      Давно про Стекольщиков новостей не было

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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 5 июля 2015, 17:14

      Кабай-бабай продался ПСЖ, Пэлас не стоит его брать.

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