Совладелец "Кристал Пэлас" Стив Пэриш: "Мы работаем над трансфером Кабая"

Сороки прокаркали...
Совладелец "Кристал Пэлас" Стив Пэриш утверждает, что его клуб намерен приобрести полузащитника "ПСЖ" Йоана Кабая.
"Кабай – игрок, с которым мы определенно хотели бы договориться. Это опытный футболист сборной Франции. Мы работаем над этим трансфером", - заявил Пэриш.
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"Кабай – игрок, с которым мы определенно хотели бы договориться. Это опытный футболист сборной Франции. Мы работаем над этим трансфером", - заявил Пэриш.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!