Презентация Данило в "Реале" может пройти за закрытыми дверями

сколько? 30? за ПЗ? зачем? на карвахаля уже пофиг?
Презентация бразильского защитника Данило может пройти в закрытом режиме. Руководство мадридского "Реала" опасается акций протеста со стороны болельщиков из-за непростой ситуации с Серхио Рамосом и Икером Касильясом.
Напомним, что за трансфер Данило "Реал" заплатил "Порту" 31,5 миллиона евро. Таким образом, Данило, который подпишет с "Реалом" 6-летний контракт, стал самым дорогим защитником в истории мадридского клуба.
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Напомним, что за трансфер Данило "Реал" заплатил "Порту" 31,5 миллиона евро. Таким образом, Данило, который подпишет с "Реалом" 6-летний контракт, стал самым дорогим защитником в истории мадридского клуба.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!