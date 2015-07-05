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    Презентация Данило в "Реале" может пройти за закрытыми дверями

    Презентация бразильского защитника Данило может пройти в закрытом режиме. Руководство мадридского "Реала" опасается акций протеста со стороны болельщиков из-за непростой ситуации с Серхио Рамосом и Икером Касильясом.

    Напомним, что за трансфер Данило "Реал" заплатил "Порту" 31,5 миллиона евро. Таким образом, Данило, который подпишет с "Реалом" 6-летний контракт, стал самым дорогим защитником в истории мадридского клуба.

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    Источник: AS

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    05.07.2015 15:54
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    Комментарии94
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      Рейтинг: +198

      Smithy 6 июля 2015, 23:21

      сколько? 30? за ПЗ? зачем? на карвахаля уже пофиг?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1599

      TheDDS 5 июля 2015, 21:27

      Боятся что будут смеятся над розовыми майками?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 21:23

      забавно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      FCMU CR7 5 июля 2015, 21:11

      Рад такому трансферу. Молодой,хороший защитник,который отлично подключается к атакам. Теперь можно забыть про правый край обороны минимум на лет 6.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 5 июля 2015, 20:41

      Ценники всё длиннее...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      Николай Петрович 5 июля 2015, 20:39

      Боятся грудь показать?В стиле Реала.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 5 июля 2015, 20:34

      Даже показывать боятся

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      starche 5 июля 2015, 19:22

      Да уж, трансферная политика, как минимум, странная.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 5 июля 2015, 19:10

      за**сал Перес?! Матчи чемпионата тоже будут за закрытыми дверями?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      Hatewind 5 июля 2015, 18:37

      Разгоняет своих легенд сливочный мешок...

      7
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