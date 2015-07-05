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    Эмир Спахич переходит в "Гамбург"

    "Гамбург" объявил о переходе защитника Эмира Спахича. Игрок пополнит немецкий клуб в статусе свободного агента.

    В прошедшем сезоне Спахич играл за леверкузенский "Байер", но клуб расторг с футболистом контракт из-за драки с сотрудниками стадиона.

    Напомним, что долгое время Спахич выступал в России. Босниец защищал цвета "Шинника", "Торпедо", "Локомотива" и "Анжи".

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    Источник: ФК «Гамбург»

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    05.07.2015 15:37
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +12

      magami05 6 июля 2015, 15:31

      экс игрок анжи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      Сливки общества 6 июля 2015, 11:19

      Удачи, больше не дерись.)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      cannongun 6 июля 2015, 10:04

      удачи красным штанам в следующем сезоне!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 5 июля 2015, 20:40

      Драться больше не будет? "Динозавры" опасны!..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      RedКий_Падонок 5 июля 2015, 18:24

      зачОтно.
      удачи!
      будем посмотреть! :)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      mamrik-09 5 июля 2015, 17:34

      не плохо

      0
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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 5 июля 2015, 17:18

      Этот еще не набегался по клубам. Молодость продлевает, чертяка.

      0
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      Рейтинг: +39

      ZeuSS 5 июля 2015, 17:12

      Ну хоть как-то усиливаемся

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      Рейтинг: +222

      удав 5 июля 2015, 17:01

      вроде возрастной уже,но все еще куралесит)

      1
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 5 июля 2015, 16:53

      удачи Эмиру

      1
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