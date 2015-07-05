Эмир Спахич переходит в "Гамбург"

экс игрок анжи
"Гамбург" объявил о переходе защитника Эмира Спахича. Игрок пополнит немецкий клуб в статусе свободного агента.
В прошедшем сезоне Спахич играл за леверкузенский "Байер", но клуб расторг с футболистом контракт из-за драки с сотрудниками стадиона.
Напомним, что долгое время Спахич выступал в России. Босниец защищал цвета "Шинника", "Торпедо", "Локомотива" и "Анжи".
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В прошедшем сезоне Спахич играл за леверкузенский "Байер", но клуб расторг с футболистом контракт из-за драки с сотрудниками стадиона.
Напомним, что долгое время Спахич выступал в России. Босниец защищал цвета "Шинника", "Торпедо", "Локомотива" и "Анжи".
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!