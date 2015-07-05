"Тоттенхэм" близок к покупке Алдервейрелда

интересное движение
Ранее сообщалось, что у "Саутгемптона", где игрок выступал в прошедшем сезоне на правах аренды, есть право выкупа Алдервейрелда за 6,8 миллиона фунтов.
При этом "Атлетико" имел право заплатить "святым" 1,5 миллиона фунтов за отмену этого пункта, чтобы затем продать футболиста дороже в другой клуб.
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