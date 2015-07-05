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    "Тоттенхэм" близок к покупке Алдервейрелда

    Защитник "Атлетико" Тоби Алдервейрелд может перейти в "Тоттенхэм". Сумма трансфера должна составить 16 миллионов евро. Еще 1-2 миллиона "Атлетико" может получить в качестве бонусов.

    Ранее сообщалось, что у "Саутгемптона", где игрок выступал в прошедшем сезоне на правах аренды, есть право выкупа Алдервейрелда за 6,8 миллиона фунтов.

    При этом "Атлетико" имел право заплатить "святым" 1,5 миллиона фунтов за отмену этого пункта, чтобы затем продать футболиста дороже в другой клуб.

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    Источник: Gianlucadimarzio

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    05.07.2015 13:10
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +593

      112910415 6 июля 2015, 18:59

      интересное движение

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 16:24

      Хороший защитник, будет полезен.

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 5 июля 2015, 20:36

      Всем достанется денег...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +223

      DXTK 5 июля 2015, 19:18

      Саутгемптон никак не может повлиять на этот трансфер вряд ли Атлетико устроит 6,8 млн компинсации за игрока. А будут продавать, у Шпор хорошие шансы его подписать. Да в Святых он играл важную роль, а какую роль ему уготовленно в Шпорах? Хотя такой вопрос задавать ранно, так как Тоби может быть продан и в другую команду.

      1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 5 июля 2015, 17:54

      Покупайте.

      0
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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 5 июля 2015, 17:36

      Так себе защитник, у нас не хуже. Ну посмотрим.

      2
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      Рейтинг: +148

      alexov222 > Mоnоlo 5 июля 2015, 20:32

      очень надеюсь ты ошибаешься,вредная девченка) и кто у нас не хуже? киря,фазио,кабуль? даер еще растет,вертонген уже не растет,мягко говоря

      1
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 5 июля 2015, 17:30

      Зря кстати его Атлетико отпускает! Они ведь лишились Миранды, а на уругвайской паре Годин - Хименес далеко не уедешь. А у шпор очень много игроков в центре защиты я погляжу)

      0
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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 5 июля 2015, 17:22

      В самый раз им для завоевания очередного 5-6 места.

      1
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      Рейтинг: +148

      alexov222 > Макалай Калкин 5 июля 2015, 20:30

      очердной тролль-ноль? все что ты говоришь,тут давно съели и выср..ли,тебе стоило бы взять мастер-класс у настоящих троллей

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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин > alexov222 5 июля 2015, 21:54

      Это не важно. Главное, что тотенхем опять там же)

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      Рейтинг: +148

      alexov222 > Макалай Калкин 5 июля 2015, 23:33

      понятно) удачи тебе в троллинге

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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин > alexov222 6 июля 2015, 07:39

      Спасибо!)

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 5 июля 2015, 16:55

      не плохо.

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      Рейтинг: +109

      ПФК ЦСКА 1979 5 июля 2015, 16:01

      Алдервейрелд "любимый" игрок Орлова Г.С.))

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