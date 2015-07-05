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    Стали известны некоторые подробности контракта Подольски с "Галатасараем"

    Прессе стали известны некоторые подробности личного контракта Лукаса Подольски, который на этой неделе перешел в турецкий "Галатасарай" из лондонского "Арсенала". 30-летний футболист будет зарабатывать 3 млн. евро в год и 20 тыс. евро за каждый проведенный матч.

    Казна "Арсенала" пополнилась 2,5 млн. евро, а футболист подписал с "Галатасараем" трехлетний контракт с возможностью продления на один сезон.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    05.07.2015 11:59
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 16:21

      Вариант неплохой для Подольски.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      джек99 5 июля 2015, 22:23

      Заголовок намекает на что-то криминальное...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 5 июля 2015, 20:35

      Денежный дождь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +921

      alessios1990 5 июля 2015, 17:34

      Будет играть за Галатасарай ровно до 33 лет, а затем в возрасте Христа вернется в свой родной Кельн) Удачи Лукасу в Турции! Пусть покажет в Галатасарае все, на что он способен.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 5 июля 2015, 17:23

      Можно и без подробностей - бабосики.

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 5 июля 2015, 16:59

      Подольски точно не прогадал.

      1
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      Рейтинг: +75

      7cska55 5 июля 2015, 16:59

      Нормальный вариант.

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      Рейтинг: +357

      alik4 5 июля 2015, 15:24

      отличное усиление для галатасарая

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      Рейтинг: +140

      mamrik-09 5 июля 2015, 14:12

      не плохо

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 5 июля 2015, 14:04

      футболсит

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