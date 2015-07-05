Родионов: "Не собираюсь читать книгу Бубнова, там половина - вымысел"

Известный в прошлом нападающий "Спартака", а сейчас генеральный директор клуба Сергей Родионов признался, что не читал и не собирается книгу своего бывшего одноклубника Александра Бубнова ""Спартак": 7 лет строго режима". Родионов считает, что в книге много фактов искажены, а некоторые события автор интерпретирует по своему.

Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: ! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки.

" Не читал книгу, но я же не с луны свалился, кое-что слышал по радио, что-то читал в интернете. Начитавшись Бубнова можно подумать, что в "Спартаке" сплошь и рядом нарушали режим. Народ говорит сейчас, как футболисты, в том числе и я, пили у Дасаева на квартире, но я у Рината был в гостях один раз в жизни, а Бесков никогда бы не опустился до личных проверок. Да, ребята иногда собирались, но это были только эпизоды" - подчеркнул Родионов в интервью СЭ".