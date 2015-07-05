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    Родионов: "Не собираюсь читать книгу Бубнова, там половина - вымысел"

    Известный в прошлом нападающий "Спартака", а сейчас генеральный директор клуба Сергей Родионов признался, что не читал и не собирается книгу своего бывшего одноклубника Александра Бубнова ""Спартак": 7 лет строго режима". Родионов считает, что в книге много фактов искажены, а некоторые события автор интерпретирует по своему.

    " Не читал книгу, но я же не с луны свалился, кое-что слышал по радио, что-то читал в интернете. Начитавшись Бубнова можно подумать, что в "Спартаке" сплошь и рядом нарушали режим. Народ говорит сейчас, как футболисты, в том числе и я, пили у Дасаева на квартире, но я у Рината был в гостях один раз в жизни, а Бесков никогда бы не опустился до личных проверок. Да, ребята иногда собирались, но это были только эпизоды" - подчеркнул Родионов в интервью СЭ".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2015 11:20
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    Комментарии181
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 13:05

      Бубнов оказывается еще и неправду пишет...

      0
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      Рейтинг: +81

      stavr74 6 июля 2015, 09:31

      у бубы маразм

      0
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      Рейтинг: +74

      Zeychba 5 июля 2015, 23:51

      Очень многие говорили, что Бубнов не был с остальными дружен, на гулянки совместные не ходил. Т.е. своими глазами он эти моменты не видел, но не в вакууме же он жил. 100% из первых рук он все равно мог обо всем узнать, пусть даже приукрашенное, пусть потом еще сам приукрасил, по-своему интерпретировал, все равно, это никак вообще не меняет того факта, что подобные эпизоды с нарушением режима были! И редкостью это не являлись.

      3
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      Рейтинг: +12

      mars6791 5 июля 2015, 22:28

      Стиль Спартака конца 80-х сильно похож на стиль гвардьоловской Барсы.

      0
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      Рейтинг: +50

      Viktor41 5 июля 2015, 21:29

      Не читал, но осуждаю. Но вы же еще и одноклубники. Если у вас нет согласия сейчас, то его не было у вас и тогда. Где же спартаковская солидарность?

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      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 21:21

      субъективненько, да

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 5 июля 2015, 20:31

      Сергей у Рината был в гостях один раз в жизни...

      0
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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 5 июля 2015, 20:10

      значит уже прочитал всю книгу, раз определил ее половину как ложь! А чтобы по радио транслировали подобные мемуары не слышал!

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      Рейтинг: +1317

      pereletnii 5 июля 2015, 19:41

      41 - ГОООООООЛ! ДЗЮБАААА! 0:1! Шатов сделал отличный проход, выкатил на угол и Артем забил свой первый гол за «Зенит»! #ШтурмЗенит

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      Рейтинг: +1317

      pereletnii 5 июля 2015, 19:40

      бубен правду матку режет!
      И можно подумать этот новый ген.дир. сказал бы иначе.

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