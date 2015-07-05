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    Родионов: "Игроки должны зарабатывать, а не получать деньги"

    Генеральный директор московского "Спартака" Сергей Родионов в интервью " Спорт - Экспрессу" вспомнил о своей прежней работе в клубе и поделился мнением о зарплатах футболистов: "Лаудрупу я был нужен только формально, даже просил Карпина отпустить меня, но тот категорически отказался, а с Федотовым, Карпиным и Черчесовым контакт находил легко.

    Неправду говорят, что Карпин и Черчесов плохие тактики. Я же видел, как профессионально они подходили к теоретическим занятиям. Футболистам просто не хватало проффесионализма, приезжая в Москву многие просто теряли голову.

    Необходимо менять оплату труда, чтобы как в Европе оклады были небольшими, зато хорошие бонусы, игроки бы тогда в каждом матче грызли землю. А получается, что зарплата десять рублей, а премиальные два, которые футболисту до лампочки".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2015 09:39
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 12:51

      У Родионова опыта много, удачи ему.

      0
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      Рейтинг: +31

      KURUM 5 июля 2015, 21:24

      О чем разговор, возьми и сделай..
      переливает из пустого в порожнее..

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 21:18

      как-то так

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 5 июля 2015, 20:23

      Не только игроки

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 5 июля 2015, 18:44

      Зарабатывают деньги в таких командах, как АИК, Виктория, Легия, Санкт-Галлен, Аполлон, Аустрия.

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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 5 июля 2015, 17:38

      Всё правильно говоришь господин Родионов вот только слова то у тебя с делом расходятся.
      Ты и про транферную политику клуба много воды лил а что в итоге - купили нападающего который 70% моментов порет да ещё и переплатили вдвойне. Его в начале года за 2.5 ляма никто брать не хотел.
      Вот такие вот дела господа и дамы....
      Грустно и обидно за Спартак и за весь Российский футбол..

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > СМЕРШiРУ 5 июля 2015, 18:04

      Ага, и про Промеса так же говорили, говорили лучше б Вальбуена. Умников много.

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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ > mgordeev 5 июля 2015, 19:05

      ты не сравнивай божий дар с яичницей. про Промеса всё сразу было известно кто он что он и т.д.
      А Вальбуена это вообще супер игрок к твоему сведению...

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      Рейтинг: +59

      andrefinoo 5 июля 2015, 17:36

      Футбол-это последняя ниша,где можно намывать золото,не на рудниках.

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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 5 июля 2015, 17:36

      Должны, не должны - это сейчас без Родионова решают. Это они зарабатывали когда-то, а сейчас, если ты оказался в великой рпл, то считай "ты не такой как все"))

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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 5 июля 2015, 17:35

      опять новость с сайта СПОРТЭСПРЕСС спёрли....
      ПОЗОР ВАМ ПОЗОР ВАМ !!!

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > СМЕРШiРУ 5 июля 2015, 18:03

      они четко, по-русски указали источник. Вообще сайт рассчитан на умеющих читать, если по-русски не понимаешь - что тут делаешь?

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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ > mgordeev 5 июля 2015, 19:07

      ну ты у нас смотрю ну вооочень понятливый))
      молодец возьми с полочки конфетку))

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      Рейтинг: +864

      diktor 5 июля 2015, 16:48

      Умничка-единственный выход чтобы заставить играть эту стаю,это не только к Спартаку относиться,а ко всем командам от середины таблицы и выше.

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      Рейтинг: +197

      cpartak60 > diktor 5 июля 2015, 18:51

      к сборной это относится тоже!

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