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    Кака отметился голом и красной карточкой

    Бразильский игрок "Орландо Сити" Кака забил быстрый гол на пятой минуте в матче чемпионата МЛС в ворота "Реала Солт Лейк", однако в конце матча был удален с поля за фол на сопернике. Сам матч завешился вничью 1:1.

    Отметим, что Кака впервые в карьере получил прямую красную карточку. Ранее бразилец дважды удалялся с поля в матчах за "Реал" и сборную Бразилии, но только после повторного предупреждения.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2015 08:53
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 12:47

      Гол забил и обКАКАлся...

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 5 июля 2015, 20:23

      Удивил!

      0
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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 5 июля 2015, 17:39

      Давно пора было о себе напомнить. а ведь так и не раскрылся до конца, шельмец.

      0
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 5 июля 2015, 17:36

      Ну ничего, какое никакое, а всё же личное достижение.
      Главное -забил

      0
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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 5 июля 2015, 17:30

      было удивительно прочитать такое про Кака

      0
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      Рейтинг: +52

      MK-42 5 июля 2015, 14:03

      Если бы не эти пенсионеры и сбитые лётчики из Европы и Южной Америки.Никто бы про МЛС и не вспоминал бы.Поэтому они готовы в шоколадный глаз их целовать лишь бы они приехали.

      0
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      Рейтинг: +662

      Triem 5 июля 2015, 11:49

      Это не поменяет мое мнение о нем! Легенда и гений своего времени!

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 5 июля 2015, 10:14

      Успел и это сделать...)

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      Рейтинг: +227

      Igrov 5 июля 2015, 10:13

      отметился и запомнился)

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      Рейтинг: +160

      pif57 5 июля 2015, 09:35

      Конечно, всё лучшее уже позади.Но проблески ещё бывают.

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