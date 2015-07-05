Кака отметился голом и красной карточкой

Бразильский игрок "Орландо Сити" Кака забил быстрый гол на пятой минуте в матче чемпионата МЛС в ворота "Реала Солт Лейк", однако в конце матча был удален с поля за фол на сопернике. Сам матч завешился вничью 1:1.

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Отметим, что Кака впервые в карьере получил прямую красную карточку. Ранее бразилец дважды удалялся с поля в матчах за "Реал" и сборную Бразилии, но только после повторного предупреждения.