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    Давид Вилья оформляет "дубль" за "Нью-Йорк Сити"

    "Дубль" Давида Вильи помог "Нью-Йорк Сити" одержать победу над "Монреалем" со счетом 2:1. Таким образом испанец забив 8 голов в 15 матчах вышел на третье место в споре бомбардиров, уступая Крису Камара и Кэю Вондоловски. Также по 8 точных ударов на счету Себастьяна Джовинко и Фанендо Ади.
    "Нью-Йорк Сити" постепенно улучшает свои турнирные показатели, набрав в 18 матчах 20 очков, лидирует же в чемпионате "ДС Юнайтед" с 35 очками в активе.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    05.07.2015 08:35
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +12

      I_am_peaceful 6 июля 2015, 15:45

      Да, были люди в барселоне в наше время, не то что нынешнее племя...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 12:47

      Респект Вилье.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 5 июля 2015, 17:40

      Нормально колотил в свое время в Валенсии.

      0
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      Рейтинг: +32

      Dead Silence 5 июля 2015, 14:26

      молодец!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +52

      MariupolFERD 5 июля 2015, 14:05

      Рано ушел

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 5 июля 2015, 13:03

      Проснулся, молодец!

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      Ответить
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      Рейтинг: +131

      Richard Zwen Kruspe 5 июля 2015, 12:59

      Молодец!

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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 5 июля 2015, 11:24

      Красава Давид!

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      Рейтинг: +418

      mister_лео 5 июля 2015, 11:02

      Вилья как я радовался его переходу в Барсу !!! никогда не забуду его голы в ворота Реала Милана и супер красивый удар в финале ЛЧ 2011 ГОДА в ворота Эдвина Ван Дэр Сара !!!его везде любили где он играл ) в поза прошлом году забил Барсе и отпраздновал вместо свиста ему даже аплодировали !!!

      7
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      Рейтинг: +287

      vane4ek > mister_лео 5 июля 2015, 11:55

      Полностью согласен) Шикарный дубль в ворота Реала в памятном матче !) Ну а гол в ворота МЮ на Уэмбли - это вишенка на вершина торта !) Великий игрок!)

      1
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      Рейтинг: +375

      NeiSeS 5 июля 2015, 10:53

      лучший атакующий игрок барсы за последние лет 10. еще ибра был хорош, но мессик не выдержал с ним конкуренции и выпер его из клуба)

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      Рейтинг: +325

      da da da > NeiSeS 5 июля 2015, 11:15

      атакующий?это как?))

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      Рейтинг: +345

      10-Lil KyAs-10 > NeiSeS 5 июля 2015, 15:47

      Фу, как всегда очень толсто и дёшево с твоей стороны..))

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