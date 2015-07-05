Давид Вилья оформляет "дубль" за "Нью-Йорк Сити"

"Дубль" Давида Вильи помог "Нью-Йорк Сити" одержать победу над "Монреалем" со счетом 2:1. Таким образом испанец забив 8 голов в 15 матчах вышел на третье место в споре бомбардиров, уступая Крису Камара и Кэю Вондоловски. Также по 8 точных ударов на счету Себастьяна Джовинко и Фанендо Ади.

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"Нью-Йорк Сити" постепенно улучшает свои турнирные показатели, набрав в 18 матчах 20 очков, лидирует же в чемпионате "ДС Юнайтед" с 35 очками в активе.