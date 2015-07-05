Давид Вилья оформляет "дубль" за "Нью-Йорк Сити"

Да, были люди в барселоне в наше время, не то что нынешнее племя...
Да, были люди в барселоне в наше время, не то что нынешнее племя...
Респект Вилье.
Нормально колотил в свое время в Валенсии.
молодец!
Рано ушел
Молодец!
Красава Давид!
Вилья как я радовался его переходу в Барсу !!! никогда не забуду его голы в ворота Реала Милана и супер красивый удар в финале ЛЧ 2011 ГОДА в ворота Эдвина Ван Дэр Сара !!!его везде любили где он играл ) в поза прошлом году забил Барсе и отпраздновал вместо свиста ему даже аплодировали !!!
Полностью согласен) Шикарный дубль в ворота Реала в памятном матче !) Ну а гол в ворота МЮ на Уэмбли - это вишенка на вершина торта !) Великий игрок!)
лучший атакующий игрок барсы за последние лет 10. еще ибра был хорош, но мессик не выдержал с ним конкуренции и выпер его из клуба)