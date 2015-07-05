Маскерано стал первым футболистом, проигравшим в трех финалах Кубка Америки

Грусть,печаль,тоска...Аргентина осталась с носом,но наш не самый горыкий опыт напоминает нам,что случилось в клубном первенстве когда они(Месси и Маскерано)проиграли в финале международных соревнований...
Аргентинский защитник Хавьер Маскерано стал первым футболистом, проигравшим в трех финальных матчах Кубка Америки. Ранее игрок "Барселоны" уступал со сборной Аргентины в финалах 2004 и 2007 годов. Кроме того, Маскерано был на поле в проигранном аргентинцами финальном матче чемпионата мира прошлого года.