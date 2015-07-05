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    Маскерано стал первым футболистом, проигравшим в трех финалах Кубка Америки

    Аргентинский защитник Хавьер Маскерано стал первым футболистом, проигравшим в трех финальных матчах Кубка Америки. Ранее игрок "Барселоны" уступал со сборной Аргентины в финалах 2004 и 2007 годов. Кроме того, Маскерано был на поле в проигранном аргентинцами финальном матче чемпионата мира прошлого года.

    Напомним, сборная Аргентины в финале Кубка Америки сыграла вничью 0:0 со сборной Чили, но уступила в серии послематчевых пенальти.

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    Источник: Sports.ru

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    05.07.2015 08:20
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +20

      Chak-Norris 6 июля 2015, 13:36

      Грусть,печаль,тоска...Аргентина осталась с носом,но наш не самый горыкий опыт напоминает нам,что случилось в клубном первенстве когда они(Месси и Маскерано)проиграли в финале международных соревнований...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 12:46

      Зато с Барсой выиграл все, что можно.

      0
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      Рейтинг: +80

      Funny_Smailik 6 июля 2015, 09:41

      Клозе тебя понимает брат.

      0
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      Рейтинг: +52

      Expert-disport 6 июля 2015, 08:52

      Тренер должен был знать и не ставить в основу!

      0
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      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN 5 июля 2015, 23:14

      жаль маску трудяга . и его труд ему на отечественном уровне не дается золотыми наградами хотя олимп игры исключение.

      1
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      Рейтинг: +46

      Karakas 5 июля 2015, 19:32

      поздравляю

      1
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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 5 июля 2015, 17:41

      Явно не он в этом виноват))

      2
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      Рейтинг: +226

      рус фан 5 июля 2015, 16:43

      Маскерано просто жаль, его позиция опорника не позволяет забивать голы, но он точно меньше всех виноват в этом поражении и сыграл как всегда хорошо считаю.

      4
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      Рейтинг: +81

      yarukua 5 июля 2015, 15:28

      Но зато в Барселоне все финалы выиграл)

      5
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      Рейтинг: +16

      Clarence_Seedorf 5 июля 2015, 15:23

      Кто IIи3диJl, что Аргентина сильнейшая сборная мира? - ещё раз повторюсь это только на Бумаге!!! а Маскерано действительно жаль - Блестящий игрок, понравился ещё со времён Ливерпуля!!

      5
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      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN > Clarence_Seedorf 5 июля 2015, 23:15

      слущай пуканито она в финалах играет и этого звания заслуживает а по пеналям и ямайка может выйграть...

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