Кеши уволен с поста тренера сборной Нигерии

Нигерийская федерация футбола расторгла контракт с главным тренером национальной сборной Стефеном Кеши. Данное решение было принято после анализа дисциплинарного и технического комитетов, которые пришли к выводу, что тот нарушил условия контракта, не приложив максимальных усилий для достижения поставленных целей.





Кеши был назначен на пост тренера в 2011 году и спустя два года привел сборную к победе в Кубке африканских наций. В октябке прошлого года тренер был уволен за провал в квалификации к Кубку африканских наций - 2015, но позже восстановлен в должности.