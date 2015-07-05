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    Кеши уволен с поста тренера сборной Нигерии

    Нигерийская федерация футбола расторгла контракт с главным тренером национальной сборной Стефеном Кеши. Данное решение было принято после анализа дисциплинарного и технического комитетов, которые пришли к выводу, что тот нарушил условия контракта, не приложив максимальных усилий для достижения поставленных целей.

    Кеши был назначен на пост тренера в 2011 году и спустя два года привел сборную к победе в Кубке африканских наций. В октябке прошлого года тренер был уволен за провал в квалификации к Кубку африканских наций - 2015, но позже восстановлен в должности.

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    Источник: Р-Спорт

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    05.07.2015 08:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 12:42

      Устали от Кеши...

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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 5 июля 2015, 17:43

      Кеша, как же так? Вот, они чудаки вообще..."нарушил условия контракта, не приложив максимальных усилий для достижения поставленных целей")))

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 5 июля 2015, 10:18

      Ждём анализа дисциплинарного и технического комитетов РФС...

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      Рейтинг: +227

      Igrov 5 июля 2015, 10:10

      кто с ними будет после такого работать? Капелло не пойдет.

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      Рейтинг: +315

      Siegen 5 июля 2015, 09:45

      То он сам уходит,потом его уговаривают вернутся,то увольняют за провал,но позже восстанавливают в должности!Теперь это окончательное решение или опять через месяц вернут?!

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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 5 июля 2015, 08:29

      Вот это да. Ну прям караул что в мире творится)

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