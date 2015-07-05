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    Сборная Чили квалифицировалась на Кубок Конфедераций -2017

    Благодаря победе на Кубке Америки сборная Чили примет участие в Кубке конфедераций -2017. В турнире примут участие победители шести континентальных турниров, чемпион мира и команда страны - организатора будущего мирового форума.

    Таким образом уже известны четыре участника будущего турнира - сборная России (хозяйка чемпионата мира-2018), сборная Германии (чемпион мира), сборная Австралии (победитель Кубка Азии) и сборная Чили (победитель Кубка Америки).

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    Источник: Sports.ru

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    05.07.2015 06:43
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 07:12

      Заслужили право яркой игрой.

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      Рейтинг: +156

      Dart Veider 5 июля 2015, 20:11

      Все вон кричали что Роналду на чемпионате мира провалился а вон травмированый играл но при этом за 3 игры сделал 1 голевую передачу и забил 1 гол а Месси вон весь кубок Америки отыграл и 1 гол всего забил и облажался на турнире

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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 5 июля 2015, 17:55

      Наши легенды опять позориться поедут))) Уже предвкушаю кислое лицо акинфэева...давно уставшего от футбола, но все еще незаменимого игнашевича...топорного бегунка комбарова...звездного и всего добившегося в футболе дзагоева и, конечно, всегда целеустремленного в верхний ярус Сашу Кержакова)))

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      Рейтинг: +32

      Dead Silence 5 июля 2015, 12:31

      И там нагибать всех будут.

      0
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      Рейтинг: +631

      mat73 5 июля 2015, 09:46

      Нам с этой Чили значит играть. Проиграем! Посмотрите на их состав- Барселона, ПСЖ, Манчестер, Наполи, и тп. А у нас?-....

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      Рейтинг: +164

      spartak11 > mat73 5 июля 2015, 09:48

      ювентус)

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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev > mat73 5 июля 2015, 11:24

      ...Зенит, Зенит, еще раз, Зенит!)

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      Рейтинг: +96

      Айзен 87 > Lazio-Kiev 5 июля 2015, 13:23

      зенит?у зенита все делают легионеры. думаеш легионеры зенита с нашим паспортом будут в 2017?)

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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev > Айзен 87 5 июля 2015, 14:09

      Все зависит от их заигранности и фин. предложения . Баскетбол тому пример.

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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 5 июля 2015, 09:29

      Как нашим счастье то подкатило…

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      Рейтинг: +256

      Arhive 5 июля 2015, 09:20

      наши сольют там даже Австралийцам.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 5 июля 2015, 09:15

      Молодцы!

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      Рейтинг: +45

      Carol 5 июля 2015, 08:11

      Будем ждать

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      Рейтинг: +929

      ДСА 5 июля 2015, 07:39

      Триумф чилийского футбола.

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