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    Браво - лучший голкипер Кубка Америки, Мурильо - лучший молодой игрок

    Голкипер сборной Чили и "Барселоны" Клаудио Браво, благодаря успешной игре которого чилийцы впервые в истории выиграли трофей, признан лучшим голкипером Кубка Америки. Браво принял участие во всех шести матчах турнира, пропустив при этом четыре мяча.

    Лучшим молодым игроком турнира признан защитник сборной Колумбии Джейсон Мурильо, несколько дней тому назад заключивший контракт с миланским "Интером".

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    Источник: Sports.ru

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    05.07.2015 06:01
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    Комментарии67
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      Рейтинг: +80

      Funny_Smailik 6 июля 2015, 09:30

      Браво красава! рад что играет за Барсу!
      но вчера я хотел чтобы он пропустил =) но дерево Игуаин сам помог ему =)

      0
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      Рейтинг: +52

      Expert-disport 6 июля 2015, 08:54

      Браво новый Моур подрастает!

      0
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      Рейтинг: +801

      ОЛЛС 5 июля 2015, 22:19

      На то он и Браво!

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 5 июля 2015, 19:28

      И это - так.

      0
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      Рейтинг: +29

      Верг 5 июля 2015, 18:56

      только вот зря он в реал ушел, просидел на банке весь сезон, пока стоял унылый касильяс

      0
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      Рейтинг: +57

      hejabvb 5 июля 2015, 18:13

      Интер знатно усиливается, однако. Начинайте болеть уже сейчас.

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      Рейтинг: +319

      киэнджин 5 июля 2015, 18:06

      наш галактический кипер.

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      Рейтинг: +51

      cska_moscow239 5 июля 2015, 17:45

      просто БРАВО

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 5 июля 2015, 17:18

      Браво классные сейвы сделал,отличный кипер!

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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 5 июля 2015, 17:12

      А инопланетянин Мэсси кто?

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