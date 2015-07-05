Браво - лучший голкипер Кубка Америки, Мурильо - лучший молодой игрок

Голкипер сборной Чили и "Барселоны" Клаудио Браво, благодаря успешной игре которого чилийцы впервые в истории выиграли трофей, признан лучшим голкипером Кубка Америки. Браво принял участие во всех шести матчах турнира, пропустив при этом четыре мяча.



Лучшим молодым игроком турнира признан защитник сборной Колумбии Джейсон Мурильо, несколько дней тому назад заключивший контракт с миланским "Интером".



С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!