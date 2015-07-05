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    Сборная Чили выиграла домашний Кубок Америки

    Сборная Чили в финале Кубка Америки сегодня обыграла сборную Аргентины, но сделать это смогла лишь в серии пенальти.

    4 июля, Сантьяго, стадион "Эстадио Насьональ Хулио Мартинес".

    Чили - Аргентина - 0:0 (по пен. 4:1).

    Чили: Браво, Исла, Сильва, Медель, Босежур, Арангис, Диас, Видаль, Вальдивия (Фернандес, 75), Санчес, Варгас (Энрикес, 95).

    Аргентина: Ромеро, Сабалета, Демикелис, Отаменди, Рохо, Билья, Маскерано. Пасторе (Банега, 81), Месси, Агуэро (Игуаин, 74), Ди Мария (Лавесси, 29).

    Предупреждения: Сильва, 24. Медель, 34. Диас, 44. Рохо, 55. Маскерано, 55. Арангис, 86. Банега, 91.

    Судья: Вильмар Рольдан (Колумбия)

    "Бомбардир.Ру" провел онлайн-трансляцию этого матча.

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    05.07.2015 01:47
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    Комментарии452
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      Рейтинг: +18

      Bazuka-Limon 7 июля 2015, 23:32

      Вильмар Рольдан был 12-м игроком у Чили.

      0
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 6 июля 2015, 21:54

      урааааааааааааааааааааааааааа

      0
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      Рейтинг: +21

      UruguLS 6 июля 2015, 20:37

      Главные события этого турнира связаны с невиданным судейским беспределом в пользу хозяев. Хозяевам всегда подсуживают, но чтобы так часто и так нагло, я, честно говоря, не помню ничего подобного. А еще с поведением чилийцев, которые вели себя как дегенераты. И футболисты и болельщики. Поведением Видаля, Хары и прочей грязью.
      Болел за уругвайцев, в финале за аргентинцев.
      Очень обидно и за Уругвай и за Перу. Сборные приехали играть, но их удалили с пути хозяев при помощи судей. Как-то раньше нейтрально относился к чилийцам. Но после всей мерзости, что они творили, просто возненавидел.
      На следующем кубке Уругвай с Суаресом растопчет этих шарлатанов. Уругвай выйграл честно свой трофей в 2011, не то что все эти «ислы».

      1
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      Рейтинг: +80

      Funny_Smailik 6 июля 2015, 09:33

      С одной стороны рад что проиграли, потому что не было победы с игры, пенальти говорит о том что выйграли за счет везения, но это ведь не показатель силы. Болельщики радуются когда громят, показывая безусловность победы, и разговорчиков в кулуарах будет мало. Так что в принципе честно, чилийцы сильно хотели они и победили.
      Особо отмечу Санчез был молодцом, скажу даже что за Барсу он так не рвал на себе рубашку как тут, также запомнил Видаля, Варгаса, Меделя, хорошие игроки спору нет, будут все в одном клубе будут рвать. Стиль их игры подходит взрывной Атлетико.

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      Рейтинг: +16

      реал-король 6 июля 2015, 06:24

      МОЛОДЦЫ, Если долго мучаться чемпионы получаться.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 21:13

      нехорошо это

      1
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      Рейтинг: +17

      Blue is the_Color 5 июля 2015, 19:33

      Даааа, два нокаута сборной Аргентины в один год.

      0
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      Рейтинг: +53

      Mvk15 > Blue is the_Color 5 июля 2015, 19:51

      почему не поставить смелую атакующую игру? да, есть риск крупно проиграть - но фееричная игра, это ли не подарок болельщикам? а эти вымученные два финала, в таком стиле - кому они нужны? фу, мерзость какая, не могу успокоиться)))

      и куда смотрит федерация футбола аргентины...

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      Рейтинг: +80

      Funny_Smailik > Blue is the_Color 6 июля 2015, 09:34

      Эт нормально, вы бы видели сколько ждали немцы, часто видел как они пролетали и мне их было жаль, ибо играли всегда стабильно сильно, но не везло в конце.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 19:13

      бр-р

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      Рейтинг: +773

      Jeck Denielse 5 июля 2015, 18:47

      Хватит спорить и ругаться.....
      Футбол объединяет а не ссорит....
      И пусть Тимощук найдёт себя в Кайрате...
      Пусть Билялетдинов найдёт Азмуна....
      Пусть Месси возьмёт ЗМ....
      Пусть чилийцы почемпионят......
      Пусть воспрянут МЮ и Милан.....
      Даже пусть Дзюба выйдет играть за Зенит......
      Удачи всем и здоровья....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53

      Mvk15 > Jeck Denielse 5 июля 2015, 18:51

      в этой идиллии не хватает только одного: кристину - на пенсию ))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Jeck Denielse 5 июля 2015, 21:27

      Ххыы...))Фигня,а полегчало...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +407

      Федырыч > Mvk15 6 июля 2015, 01:47

      Чем тебе Роналду помешал? Таких, как он , надо бы побольше иметь в футболе.

      1
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      Рейтинг: +325

      da da da > Федырыч 6 июля 2015, 02:34

      поменьше))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77

      LOKO 4ever 5 июля 2015, 18:09

      ну что тут сказать... Месси в сборной Бог,вытащил буквально Аргентину в финал,и в сложнейшем матче забил хет-трик,который помог Аргентине выиграть кубок

      7
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      Рейтинг: +53

      Mvk15 > LOKO 4ever 5 июля 2015, 18:13

      "и в сложнейшем матче забил хет-трик,который помог Аргентине выиграть кубок"

      FIFA 2015?

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      ...
      Рейтинг: +164

      alex25for > Mvk15 5 июля 2015, 18:14

      он про свой страшный сон рассказывает)

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      Рейтинг: +77

      LOKO 4ever > Mvk15 7 июля 2015, 20:55

      Боже...Одари Господь тебя мозгами.

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      Рейтинг: +77

      LOKO 4ever > alex25for 7 июля 2015, 20:56

      Это был сарказм...

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