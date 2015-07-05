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    Ругани: "Хочу увидеть, чего я стою на фоне великих чемпионов"

    Футболист туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани поделился своими ожиданиями от выступления за "старую синьору". Напомним, что минувший сезон игрок провел на правах совместного владения в "Эмполи".

    "У меня есть ощущение, что я созрел для "Ювентуса". Решать клубу, оставлять меня или отправить снова в аренду. Но хочу увидеть, стою ли я чего-нибудь на фоне великих чемпионов, которые собраны в "бьянконери", - заявил Ругани.

    В минувшей кампании "Серии А" футболист отыграл все без исключения матчи и забил три мяча.

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    Источник: Football Italia

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    05.07.2015 01:26
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 5 июля 2015, 18:09

      На данный момент - ничего))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 5 июля 2015, 10:33

      Юве сейчас лидер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +227

      Igrov 5 июля 2015, 10:12

      удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 5 июля 2015, 09:20

      Ругани стоит попробовать себя в таком большом клубе, как Юве.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 5 июля 2015, 07:06

      Пора возвращаться...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      bestolochch 5 июля 2015, 06:47

      Маловато три мяча

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77

      Марклар > bestolochch 5 июля 2015, 07:03

      Для защитника нормально.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 5 июля 2015, 05:12

      Видать не много стоит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      Andrumas 5 июля 2015, 03:31

      Для Ювентуса норм, на замену самое оно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +131

      КиLLеr 5 июля 2015, 02:09

      ...хочу увидеть, стою ли я чего-нибудь на фоне великих кабинетных чемпионов, которые собраны в "бьянконери", - заявил Ругани.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +519

      Dammit > КиLLеr 5 июля 2015, 04:24

      Глупого могила исправит)
      Но тебя и это не исправит)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      ballak144 > КиLLеr 5 июля 2015, 08:39

      улыбнул))

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      Рейтинг: +22

      ballak144 > 5 июля 2015, 14:56

      согласен))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +78

      Askar989 5 июля 2015, 01:39

      Великие чемпионы на фоне ругани)

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