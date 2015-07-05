Ругани: "Хочу увидеть, чего я стою на фоне великих чемпионов"

Футболист туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани поделился своими ожиданиями от выступления за "старую синьору". Напомним, что минувший сезон игрок провел на правах совместного владения в "Эмполи".



"У меня есть ощущение, что я созрел для "Ювентуса". Решать клубу, оставлять меня или отправить снова в аренду. Но хочу увидеть, стою ли я чего-нибудь на фоне великих чемпионов, которые собраны в "бьянконери", - заявил Ругани.



В минувшей кампании "Серии А" футболист отыграл все без исключения матчи и забил три мяча.



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