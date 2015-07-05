Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Утвержден список кандидатов на выборы президента "Барселоны"

    Накануне был официально утвержден список из пяти кандидатов, которые поведут борьбу за пост президента испанской "Барселоны". Ими стали: Хосеп Бартомеу, Жоан Лапорта, Тони Фрейха, Агусти Бенедито и Жон Батист.

    Еще два человека не набрали необходимого количества подписей: Жорди Фарре и Жорди Махо.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2015 01:15
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +95

      RMUKMU 5 июля 2015, 22:16

      Я за Тони Фрейха. Он мне кажется самым некомпетентным.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Chak-Norris 5 июля 2015, 21:37

      Лично Я(Чак),отдаю предпочтение Бартомеу,Ляпорта впринципе не плох но Хосеп побашковитей будет!Но что-бы там не случилось удачи Барсе!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 5 июля 2015, 18:10

      Я за Жана Батиста, по-любому, мужик нормальный!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Armyan4eG 5 июля 2015, 12:40

      Удачи!
      Vamos Laporta!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      AktobeBarca 5 июля 2015, 11:18

      Удачи Бартомеу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 5 июля 2015, 10:34

      что-то много ЖО.. там )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 5 июля 2015, 08:47

      Аншлаг какой-то.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 5 июля 2015, 07:08

      Многовато кандидатов... Обиженные будут...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:56

      Лапорта станет президентом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      лолос 5 июля 2015, 06:04

      И какие у них программы? Кто и что обещает? Кто-то там вроде Рамоса обещал подписать))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11