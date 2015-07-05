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    "Манчестер Юнайтед" сделал предложение по Дармиану

    Английский "Манчестер Юнайтед" уже сделал предложение итальянскому "Торино" о покупке защитника Маттео Дармиана, информирует авторитетный источник в Италии. "Красные дьяволы" прописали сумму в размере 12 миллионов евро, указав готовность выплачивать бонусы. Ранее же сообщалось, что "Торино" не намерено отдавать Дармиана дешевле, чем за 20 миллионов.

    В минувшем сезоне "Серии А" защитник провел 33 игры и дважды поражал чужие ворота.

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    Источник: Gianlucadimarzio

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    05.07.2015 00:59
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 5 июля 2015, 18:13

      Ну, вот зачем он им при живых-то Шоу, Валенсии, Джонсе и Смоллинге? Солить будут?? Лучше бы напа взяли достойного, Руни не резиновый))

      1
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      Рейтинг: +103

      Bavaria_M 5 июля 2015, 15:00

      Баварии надо его брать. и гнать пепа и будет просто замечательно

      0
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      Рейтинг: +686

      старина 5 июля 2015, 11:08

      Я думал что Дармиан уже в баварии.

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 5 июля 2015, 09:18

      За Дармиана можно смело отдавать 20 млн. Игрок стоит этих денег

      0
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      Рейтинг: +46

      Karakas 5 июля 2015, 09:01

      обязательно нужно забрать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      KaSog Kerket 5 июля 2015, 08:18

      зачем в Англию,лучше пусть остается.

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 5 июля 2015, 07:10

      Забивал "Парме" и "Ювентусу"...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:55

      Хороший защитник и стоит дорого.

      0
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      Рейтинг: +11

      Red Man 5 июля 2015, 06:41

      Лучше Коулмена из Эвертона проверенный вариант и апл знает от а до я

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3960

      Leicester City 5 июля 2015, 01:35

      мю усиляется перед чемпионшипом

      3
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      Рейтинг: +834

      Master Football 7 > Leicester City 5 июля 2015, 01:37

      Лучше следи за своим ливерпулем,они скоро будут там играть.

      6
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      ...
      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Master Football 7 5 июля 2015, 01:39

      иди в очко!!! я за лестер болею!! болельщики лестера и ливерпуля дружат!!! манков панков никто не любит

      1
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Master Football 7 5 июля 2015, 01:45

      ты[кю]а

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      Рейтинг: +834

      Master Football 7 > Leicester City 5 июля 2015, 01:51

      Что за кюа ?))

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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Master Football 7 5 июля 2015, 01:54

      ну что!! где твой бан вуахах

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      Рейтинг: +834

      Master Football 7 > Leicester City 5 июля 2015, 01:57

      Если так хочешь скоро прилёт.

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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Master Football 7 5 июля 2015, 01:59

      ты настоящий стукач!!!!вуахаха

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      Рейтинг: +834

      Master Football 7 > Leicester City 5 июля 2015, 02:00

      Продолжай,продолжай!))

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      Рейтинг: +207

      champions 20 > Leicester City 5 июля 2015, 09:26

      где твой кот, который лупится в рот?

      1
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