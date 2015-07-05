"Манчестер Юнайтед" сделал предложение по Дармиану

Английский "Манчестер Юнайтед" уже сделал предложение итальянскому "Торино" о покупке защитника Маттео Дармиана, информирует авторитетный источник в Италии. "Красные дьяволы" прописали сумму в размере 12 миллионов евро, указав готовность выплачивать бонусы. Ранее же сообщалось, что "Торино" не намерено отдавать Дармиана дешевле, чем за 20 миллионов.



В минувшем сезоне "Серии А" защитник провел 33 игры и дважды поражал чужие ворота.



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