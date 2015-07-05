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    "Интер" готов отдать Шакири за Ламелу

    Миланский "Интер" продолжает искать себе усиление на будущий сезон. Итальянские СМИ узнали, что черно-синие изъявляют желание заполучить игрока английского "Тоттенхэма" Эрика Ламелу взамен на своего футболиста Джердана Шакири. Однако более приоритетными целями для "Интера" продолжают являться Мохамед Салах ("Челси") и Стеван Йоветич ("Манчестер Сити").

    "Интер" в минувшей кампании "Серии А" занял 8-е место.

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    Источник: Sport Mediaset

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    05.07.2015 00:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 6 июля 2015, 07:21

      ламела-икарди
      суперсвязкой была бы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      mendez999 5 июля 2015, 22:07

      Шакири продавать нельзя

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 5 июля 2015, 18:15

      Интер готов искупить свои грехи перед всей Серией А.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      Zen-Aky 5 июля 2015, 15:13

      Нет только не Шакири нельзя его отпускать молодой еще он себя еще покажет. А вот Ламелу было бы неплохо прикупить.

      2
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      Рейтинг: +148

      alexov222 5 июля 2015, 09:36

      албанец скорей всего подошел бы ттх,но такого обмена не хочется. все еще надеюсь ламела сможет заиграть в апл

      P.S. Леви надеется до сегодняшнего вечера договориться по Тоби Алдервейрелду. удачи ему в мадриде,еще один хороший центрбек нужен ттх

      1
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      Рейтинг: +29

      KaSog Kerket 5 июля 2015, 08:11

      почему Манчини не устраивает Шакири?,дать шанс надо парняге.

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 5 июля 2015, 07:12

      Обычное дело... Все ищут...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:54

      Странно, что не смогли использовать возможности Шакири.

      0
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      Рейтинг: +102

      лолос 5 июля 2015, 06:01

      Пике готов променять Шакиру на Памелу

      Пике продолжает искать себе даму сердца на будущий сезон. Каталонские СМИ узнали, что защитник "Барселоны" изъявляет желание заполучить звезду сериала "Спасатели Малибу" Памелу Андерсон взамен на свою жену Шакиру. Однако более приоритетными женщинами для Пике продолжают являться Мила Йовович ("Обитель зла") и Селена Гомес ("Отвязные каникулы").

      Пике в минувшем сезоне сделал с "Барселоной" требл.

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      Рейтинг: +131

      КиLLеr 5 июля 2015, 01:31

      Лучше Эрнанеса бы сплавили,чем Шакири,как бы потом не пожалели,хотя Манчини виднее.

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      Рейтинг: +29

      KaSog Kerket > КиLLеr 5 июля 2015, 08:12

      помимо Эрнанеса там есть еще от кого избавиться,не считаешь так.

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