"Интер" готов отдать Шакири за Ламелу

Миланский "Интер" продолжает искать себе усиление на будущий сезон. Итальянские СМИ узнали, что черно-синие изъявляют желание заполучить игрока английского "Тоттенхэма" Эрика Ламелу взамен на своего футболиста Джердана Шакири. Однако более приоритетными целями для "Интера" продолжают являться Мохамед Салах ("Челси") и Стеван Йоветич ("Манчестер Сити").



"Интер" в минувшей кампании "Серии А" занял 8-е место.



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