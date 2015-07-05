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    Зе Луиш пройдет медобследование в начале следующей недели

    Как уже сообщалось, московский "Спартак" договорился с португальской "Брагой" о переезде в Россию форварда команды Зе Луиша. Стоимость трансфера составит примерно 7 миллионов евро. Медицинское обследование футболист пройдет в начале следующей недели.

    В минувшем чемпионате Португалии игрок сборной Кабо-Верде в 20 матчах забил 8 мячей.

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    Источник: Sports.ru

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    05.07.2015 00:09
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 5 июля 2015, 18:16

      И Аленичев туда же...

      0
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      Рейтинг: +607

      Bearded man 5 июля 2015, 14:20

      В стиле Спартака, а потом скажут, что они не тратят много денег на игрока, зато купят десяток Луишов.)

      0
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      Рейтинг: +794

      Miaf 5 июля 2015, 14:15

      За его игрой хотя бы следили? Луиш не был и не является ведущим форвардом. Его несколько раз отдавали в аренду, а нынешней зимой вообще хотели продать. Руководство португальского клуба выставило за игрока ценник в 2,5 миллиона, но покупателей на него не нашлось. Сейчас "Брага" отказывается продавать Луиша в "Спартак" уже за 6 миллионов. Кроме того через год контракт Луиша с прагой истекает и его можно было бы взять еще дешевле.И еще если смотреть на его игру в ютубе , дриблинга у парня вообще нет. Я не говорю именно о Спартаке, но неужели к Российским клубам такое пренебрежение. Тогда зачем вообще эти легионеры нужны? Хожу и буду ходить на Спартак, даже если там будут играть только Россияне.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 5 июля 2015, 11:03

      Уже до 7 вырос... Завтра 10 напишут )))

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      Рейтинг: +23

      swed_5 5 июля 2015, 10:49

      По-моему это шлак

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      Рейтинг: +8757

      tesch 5 июля 2015, 09:49

      скорее бы начал тренироваться с командой.

      0
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      Рейтинг: +607

      ВОДИТЕЛЬ УКУПНИКА 5 июля 2015, 09:04

      ОБСЛЕДОВАНИЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ХАРА ИЗ СБОРНОЙ ЧИЛИ
      ГЫ ГЫ

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 5 июля 2015, 07:14

      Кабо-Верде ещё у нас не был представлен...

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      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:50

      Скоро узнаем, какой игрок.

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 5 июля 2015, 05:47

      Чтобы Промесу не скучно было!))

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