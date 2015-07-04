Киев может принять финал Лиги чемпионов - 2017/18

Федерация футбола Украины подала заявку в УЕФА на проведение в Киеве финала Лиги чемпионов - 2017/18. Об этом стало известно сегодня.



"В рамках визита в штаб-квартиру УЕФА я передал организации все необходимые документы", - сказал президент ФФУ Андрей Павелко.



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