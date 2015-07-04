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    Киев может принять финал Лиги чемпионов - 2017/18

    Федерация футбола Украины подала заявку в УЕФА на проведение в Киеве финала Лиги чемпионов - 2017/18. Об этом стало известно сегодня.

    "В рамках визита в штаб-квартиру УЕФА я передал организации все необходимые документы", - сказал президент ФФУ Андрей Павелко.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    04.07.2015 23:24
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    Комментарии215
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 7 июля 2015, 08:18

      Если к тому времени не развалиться на много маленьких хохломосий.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      mat73 5 июля 2015, 20:19

      Не дадут

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +149

      goga1332 5 июля 2015, 14:25

      хохлам не положено !!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8757

      tesch 5 июля 2015, 13:50

      было бы хорошо.

      2
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      Рейтинг: +61

      diplomatik 5 июля 2015, 11:50

      Мечтателями были ими и остались... Лол!!!

      2
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      Рейтинг: +686

      старина 5 июля 2015, 10:56

      Очередня тема для гав-гав...тем более еее уже обсуждали .

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      Ответить
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      Рейтинг: +302

      10 seconds to stars 5 июля 2015, 10:49

      Дай Бог!)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4681

      Викос 5 июля 2015, 10:35

      У них есть опыт Евро, так что все реально.

      5
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      Рейтинг: +95

      bfd 5 июля 2015, 10:28

      Ну да, ну да. С разбегу.

      2
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      Рейтинг: +1477

      Урия Гип 5 июля 2015, 09:37

      Помечтайте конечно. Что же тут плохого.

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