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    Пятов: "17 пенальти вижу впервые"

    Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов поделился своими эмоциями после сегодняшнего товарищеского матча против польской "Лехии", счет в серии пенальти в котором 14:15 в пользу команды из Гданьска.

    "Еще никогда не стоял 17 пенальти. И впервые пришлось бить их самому. Даже не сразу понял, что нужно идти к "точке". Разумеется, этот матч останется в памяти. Сегодня вратарям пришлось нелегко, ведь пенальти били просто отлично. Но нам нужно было решить все вопросы в игре, а не доводить дело до такого. Тем более, на последних минутах у нас были моменты. Однако я знаю, что мы двигаемся в правильном направлении", - подытожил Пятов.

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    Источник: ФК «Шахтер»

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    04.07.2015 23:19
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +631

      mat73 5 июля 2015, 20:57

      Было бы интересно посмотреть!
      А помните, был както прикольный ролик (шуточный) где команды тоже пробивают пенальти, а вратарь отбивает их всеми мыслимыми и немыслимыми способами и частями тела, и даже обессилев и упав, мяч упорно прилетал в него и отскакивал в поле! Не помню где его сейчас найти)))

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 5 июля 2015, 09:59

      Да уж!

      0
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      Рейтинг: +533

      Levadia 5 июля 2015, 07:10

      Не журите Журина,он исправится!)))

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:40

      Послематчевое шоу продлили...

      1
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      Рейтинг: +125

      pickapick 5 июля 2015, 05:43

      Сколько удовольствия!

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      Ответить
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      Рейтинг: +86

      wingback 5 июля 2015, 04:13

      Так пизже будет 14:)15

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      Рейтинг: +17

      5Gb 5 июля 2015, 01:20

      все бывает впервые)

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      Рейтинг: +923

      БарсаДав 5 июля 2015, 01:18

      Который час? 14:45.

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      Рейтинг: +107

      YRunner 5 июля 2015, 00:48

      14:45=0,31111111111

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      Рейтинг: +31

      ТТ 5 июля 2015, 00:43

      14:45... Бомбардир чё !)))

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