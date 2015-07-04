Пятов: "17 пенальти вижу впервые"

Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов поделился своими эмоциями после сегодняшнего товарищеского матча против польской "Лехии", счет в серии пенальти в котором 14:15 в пользу команды из Гданьска.



"Еще никогда не стоял 17 пенальти. И впервые пришлось бить их самому. Даже не сразу понял, что нужно идти к "точке". Разумеется, этот матч останется в памяти. Сегодня вратарям пришлось нелегко, ведь пенальти били просто отлично. Но нам нужно было решить все вопросы в игре, а не доводить дело до такого. Тем более, на последних минутах у нас были моменты. Однако я знаю, что мы двигаемся в правильном направлении", - подытожил Пятов.



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