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    Пейчинович: "К Суперкубку России будем полностью готовы"

    Защитник московского "Локомотива" Неманья Пейчинович поделился своими мыслями после сегодняшнего товарищеского матча против "Лудогорца" (2:0).

    "Был хороший матч с хорошей командой. В составе соперника было много мастеровитых футболистов. Жара вносила коррективы, но мы действовали неплохо и создавали моменты. Сегодняшняя победа придаст нам уверенности. У нас еще целая неделя сбора и контрольный поединок. Думаю, к игре за Суперкубок России подойдем полностью готовыми", - сказал "железнодорожник".

    Встреча против "Зенита" за Суперкубок России состоится 12-го июля.

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    Источник: ФК «Локомотив»

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    04.07.2015 23:09
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 5 июля 2015, 17:16

      ЗЕНИТ обязан выигрывать !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8757

      tesch 5 июля 2015, 09:52

      за Локо поболею в этом матче,

      2
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:38

      Ждём матча за Суперкубок.

      1
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      Рейтинг: +296

      Raulya 4 июля 2015, 23:46

      Раз решили проводить на Петровском буду за локо!!! Ведь это не правильно проводить на территрии играющей команды... Как будто у нас стадионов мало... Удачи Локо Локо!!!

      1
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      Рейтинг: +1707

      kkomov > Raulya 5 июля 2015, 00:26

      когда москва в москве восемь раз играла - за кого был?

      0
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      Рейтинг: +296

      Raulya > kkomov 5 июля 2015, 00:49

      За того не на чьем стадионе играли...

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov > Raulya 5 июля 2015, 01:36

      еврей?
      плохую отмазку придумал - вернее смешную.
      слив засчитан!

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      Рейтинг: +296

      Raulya > kkomov 5 июля 2015, 02:18

      Смешно проводить матч на петровском... Не еврей...

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov > Raulya 5 июля 2015, 10:24

      что смешного в том, что матч проводят на одном из лучших газонов страны?
      какой то глупый ты, или хочешь таким казаться?

      0
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      Рейтинг: +296

      Raulya > kkomov 5 июля 2015, 10:52

      Глупый ты раз не понимаешь что нужно проводить на нейтральном поле..например в Краснодаре!!!

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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 > kkomov 5 июля 2015, 13:08

      Cлив не защитан!
      В Питере старенький, маленький стадион - поля лучше и в Грозном, и в Краснодаре, и Махаче, не говоря о Москве.

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      Рейтинг: +4077

      морозз 4 июля 2015, 23:28

      Зенит порвёт проводниц спокойно и не напрягаясь!

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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 4 июля 2015, 23:17

      Судьи зенита тоже готовы

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      Рейтинг: +1707

      kkomov > The_BESTolo4b 5 июля 2015, 01:37

      а как же! Зенит следует линии московских клубов!

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