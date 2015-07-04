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    Кузьмин: "Это не наши проблемы, что случилось в "Динамо"

    Защитник казанского "Рубина" Олег Кузьмин поделился мыслями по поводу неожиданного выхода команды в Лигу Европы. Напомним, что клуб из Татарстана был приглашен в турнир из-за того, что дисквалификацию за нарушение финансового fair-play получило московское "Динамо".

    "Приятно будет сыграть в еврокубке. Совершенно не важно, как мы там оказались. То, что произошло в "Динамо", - это их проблемы. Им можно только посочувствовать. Я бы не стал сейчас говорить, что мы вернулись в еврокубки. Нужно сначала сыграть два отборочных раунда и отнестись к ним серьезно. Вот когда будем в группе, тогда и можно будет назвать это возвращением", - сказал игрок.

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    Источник: «Советский спорт»

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    04.07.2015 22:44
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 21:09

      надо биться

      0
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      Рейтинг: +86

      Svtur 5 июля 2015, 10:22

      оправдывается

      0
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      Рейтинг: +11

      Davidgreen 5 июля 2015, 10:19

      :)

      0
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      Рейтинг: +429

      Qranat 5 июля 2015, 10:06

      Пример словоблудливого главного плохо повлиял даже на такого игрока, как Кузьмин... Жаль, был хороший защитник. Вот истинный уровень нынешнего "Рубина" Биляша вся Россия увидела вчера... И как он собирается в Европе играть, если шестая команда второй бундеслиги возила казанских как дворовую бригаду колхозников ??? Бей-беги без царя в голове в Европе не прокатывает.

      0
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      Рейтинг: +39

      walk > Qranat 5 июля 2015, 11:11

      О,сколько лет!) Как на духу,напиши-ка,сколько команд ПЛ победили бы их сейчас, на сборах, с сопля.. т.е, с молодежью на борту? Да хоть всем честным составом? Да хоть в ЛЕ?

      0
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      Рейтинг: +50

      valeh172 5 июля 2015, 08:56

      Тоже мне второй Аршавин

      1
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      Рейтинг: +68

      pashkov-vitaly2011 5 июля 2015, 07:57

      А "Динамо" в прошлом сезоне всё же навело шороху в Европе и засветилось так, что его начали бояться. Иначе, отчего вдруг такое пристальное внимание к рядовому клубу из второй по рейтингу сотне!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:35

      Лучше бы промолчал...

      2
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      Рейтинг: +159

      КПР 5 июля 2015, 03:14

      Верно.

      0
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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 5 июля 2015, 00:40

      Удачи Рубину!
      Пусть играют и выигрывают!

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      Рейтинг: +11

      Kuzminotti 4 июля 2015, 23:07

      Ждем матч на Камп Ноу со счетом 1-2!

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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse > Kuzminotti 4 июля 2015, 23:11

      Тоже думаю,что каталонские девочки вылетят в ЛЕ.

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      Рейтинг: +429

      Qranat > Kuzminotti 5 июля 2015, 10:07

      Не смеши... 12-0

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