"Крылья Советов" победили "Генк"

как все таки жаль,что из-за интересов [Соблюдайте правила], Крылья лишили статуса единственной провинциальной команды ни разу не вылетавшей с ПЛ..... вдвойне обидно,что лифт пустили никому ненужный уже кроме болельщиков немногочисленных
Самарские "Крылья Советов", пребывающие на сборе в Бельгии, сегодня в контрольном матче одержали победу над местным "Генком".
4 июля, Хасселт (Бельгия), стадион "Хасселт".
"Крылья Советов" (Россия) - "Генк" (Бельгия) - 1:0 (0:0).
Гол: 1:0 - Цаллагов, 79.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!