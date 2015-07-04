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    "Крылья Советов" победили "Генк"

    Самарские "Крылья Советов", пребывающие на сборе в Бельгии, сегодня в контрольном матче одержали победу над местным "Генком".

    4 июля, Хасселт (Бельгия), стадион "Хасселт".

    "Крылья Советов" (Россия) - "Генк" (Бельгия) - 1:0 (0:0).
    Гол: 1:0 - Цаллагов, 79.

    "Крылья Советов": Дишленкович, Цаллагов (Бурлак, 80), Концедалов, Надсон (Таранов, 70), Ятченко (Мелихов, 70), Махмудов (Померко, 70), Драгун (Симайс, 70), Чочиев (Кирица, 70), Роганов, Горбатенко, Скворцов (Корниленко, 60).

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    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    04.07.2015 22:34
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 5 июля 2015, 19:06

      как все таки жаль,что из-за интересов [Соблюдайте правила], Крылья лишили статуса единственной провинциальной команды ни разу не вылетавшей с ПЛ..... вдвойне обидно,что лифт пустили никому ненужный уже кроме болельщиков немногочисленных

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 5 июля 2015, 09:37

      Молодцы

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      Рейтинг: +354

      REDAT 5 июля 2015, 09:24

      Молодцы "Крылья Советов" с победой! Так держать и дальше

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:34

      Неплохо так для начала.

      1
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      Рейтинг: +42

      alboro 5 июля 2015, 05:44

      удачи

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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 5 июля 2015, 00:53

      Прямо таки скажем неожиданная победа.

      1
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      Рейтинг: +15

      9_Мая 5 июля 2015, 00:07

      Эх,Самара-городок!....Понимаю,что не в тему,но все-таки))))

      1
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      Рейтинг: +443

      EVM 4 июля 2015, 23:46

      Молодцы Крылья, с победой! Похоже, хороший настрой у команды перед стартом сезона. Так держать!

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > EVM 5 июля 2015, 05:36

      EVM, здорово!Давно не списывались, Терек тоже с таким счетом товарняке выиграл.
      А вот Рубин со Спартаком слили...

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      Рейтинг: +443

      EVM > juventus186 5 июля 2015, 12:59

      Привет, Тимур! Да, давно не пересекались!
      Я на соккере наскоками, времени не хватает.
      Для Терека победа тоже важна, им позитив тоже нужен, у них концовка сезона не задалась. За Рубин досадно, все-таки их ждет ЛЕ.
      Удачи, дружище, скоро начало сезона, будем пересекаться чаще.

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      Рейтинг: +12

      Dynamo _Kyiv_1927 4 июля 2015, 22:52

      в 2016 году Крылья Чемпионами России станут

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      Рейтинг: +32

      galem72 > Dynamo _Kyiv_1927 4 июля 2015, 23:22

      Генк припекает? ))

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      Рейтинг: +130

      ermak6448 4 июля 2015, 22:43

      Не плохо перед стартом Чемпионата России.

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