Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кононов: "Широков скорректировал мировоззрение некоторых игроков"

    Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов рассказал о том, какой вклад в его команду внес арендовавшийся у "Зенита", а потом у "Спартака" Роман Широков.

    "Те два отрезка, что Широков был с нами, сопровождались важными событиями. Он очень многое дал "Краснодару", но то, что все видели на поле, - это только часть. Я же еще наблюдал следующее: некоторым игрокам своим отношением к делу Роман показал, как нужно работать над собой. Именно под его влиянием часть футболистов изменили свои профессиональные принципы. Все время, проведенное у нас, Широков был ориентирован только на общий, а не на личный успех. Я очень ценю этого футболиста. Убежден, что "Спартак" сделает все, чтобы Роман остался у них", - сказал Кононов.

    Контракт Широкова с красно-белыми истекает следующим летом.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2015 22:25
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 21:07

      толковый парень-то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      salaga 5 июля 2015, 20:43

      Проняло - решил перевоспитаться: может надеется вернуться?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      vyishenka 5 июля 2015, 18:51

      Широков подошёл для Краснодара, что не скажешь про Зенит и Спартак.,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 5 июля 2015, 09:30

      Удачи Широкову в Спартаке!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2300

      моэм 5 июля 2015, 07:14

      В Краснодаре тишина,нет скандалов,но разве можно сказать,что там одни паиньки,нет конечно...но Кононов -большой дипломат,и даже с Широковым сумел договориться.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:33

      Краснодара не будет хватать Широкова.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 5 июля 2015, 04:10

      вот Краснодар команда для Широкова,на самом деле)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      Петруххха > Cool-Kurt Angle 5 июля 2015, 13:08

      Печалька в одном.... У Красннодара нет столько денег....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Aperantim > Петруххха 5 июля 2015, 16:51

      Как раз-таки у Краснодара дофига денег, забыл, кто его владелец?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      wingback 5 июля 2015, 01:48

      Широков сказал игрокам:"Кули вы орёте-то,черти галимые, плять?"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 5 июля 2015, 00:44

      Забрали бы к себе.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +305

      radist_21 > Den Bull 5 июля 2015, 10:08

      С удовольствием,так кто же отдаст?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Asper 5 июля 2015, 00:34

      Теперь для этих игроков болельщики - петухи галимые, которые могут дома сидеть?)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11