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    Обамеянг - лучший игрок "Боруссии" в сезоне 2014/15

    Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком своей команды в прошлом сезоне. Таковым его признали болельщики клуба.

    "Спасибо фанатам за приз, а также партнерам, которые мне помогли", - сказал африканец.

    В прошлом сезоне Обамеянг отыграл 33 матча и забил 16 мячей.

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    Источник: «Советский спорт»

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    04.07.2015 22:08
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +686

      старина 5 июля 2015, 10:54

      Однозначно лучший

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      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:31

      Без сомнений лучший.

      0
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      Рейтинг: +171

      maxim81413 5 июля 2015, 02:08

      боруссия провалила сезон, я бы не стал там никого признавать лучшим

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 5 июля 2015, 01:05

      заслуженно.
      похоже на то!

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 4 июля 2015, 23:00

      А Хуммельс почему нет?

      0
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества > dimagas1 4 июля 2015, 23:05

      Хуммельс сдал.

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      Рейтинг: +57

      hejabvb > dimagas1 4 июля 2015, 23:35

      была пара ярких моментов, когда Хуммельс сейвил или забивал, но ничтожно мало. А учитывая сколько БД пропустили голов с первых же минут, игру его даже хорошей нельзя назвать.

      2
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Сливки общества 5 июля 2015, 11:39

      Да вся команда сдала.

      0
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      Рейтинг: +10

      Sader123 4 июля 2015, 22:56

      Лучший

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      Рейтинг: +57

      hejabvb 4 июля 2015, 22:37

      Абсолютно заслуженно. Причем почти каждый его гол был очень важен. Единственный кто радовал своей игрой в этом сезоне.

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      Рейтинг: +11

      XL-965 4 июля 2015, 22:35

      Будующий игрок Баварии значит

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      Рейтинг: +631

      mat73 4 июля 2015, 22:27

      Обама...меянг... чтото тоже из Африки, меня терзают смутные сомнения)))

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      Рейтинг: +686

      старина > mat73 5 июля 2015, 10:53

      Он из Габона

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