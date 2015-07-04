"Ворскле" могут не разрешить проводить матчи Лиги Европы в Полтаве

Генеральный директор украинской "Ворсклы" Дмитрий Яворский заявил, что его команде УЕФА может запретить принимать соперников в рамках Лиги Европы в Полтаве.



"Что касается стадиона, то мы сделали все, чтобы он соответствовал требованиям. С 2011-го года мы постепенно улучшали ситуацию в этом плане. Поэтому сейчас вопрос с ареной не стоит. Проблема в аэропорте, который находится на большом расстоянии от Полтавы. Из альтернативных городов у нас есть только Киев и Днепропетровск. Все решится после нашей жеребьевки, которая состоится 17 июля. Надо еще помнить, что гражданам некоторых стран рекомендовано не появляться на территории Украины", - сказал функционер.



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