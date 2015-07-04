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    "Ворскле" могут не разрешить проводить матчи Лиги Европы в Полтаве

    Генеральный директор украинской "Ворсклы" Дмитрий Яворский заявил, что его команде УЕФА может запретить принимать соперников в рамках Лиги Европы в Полтаве.

    "Что касается стадиона, то мы сделали все, чтобы он соответствовал требованиям. С 2011-го года мы постепенно улучшали ситуацию в этом плане. Поэтому сейчас вопрос с ареной не стоит. Проблема в аэропорте, который находится на большом расстоянии от Полтавы. Из альтернативных городов у нас есть только Киев и Днепропетровск. Все решится после нашей жеребьевки, которая состоится 17 июля. Надо еще помнить, что гражданам некоторых стран рекомендовано не появляться на территории Украины", - сказал функционер.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 22:02
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +13

      wolkmart1103 18 июля 2015, 17:26

      Так кто же будет соперником в ЛЕ у "Ворсклы?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1430

      нoГГано 17 июля 2015, 07:13

      Ну и хорошо !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:30

      Не быть полтавской битве...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 4 июля 2015, 23:58

      а в кукуеве финал ЛЧ хотят провести))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 4 июля 2015, 23:21

      Очкуют европейцы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4077

      морозз 4 июля 2015, 23:15

      Допрыгались...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1430

      нoГГано > морозз 17 июля 2015, 07:18

      Кто не скачет тот москаль )))

      0
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      Рейтинг: +90

      Romashin 4 июля 2015, 22:15

      Вы бы с войной там разобрались или че там в Украине происходит))))) я бы х..**..й поехал футбол играть в Полтаву)))

      1
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Romashin 4 июля 2015, 22:32

      А ты хоть умеешь?

      4
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 4 июля 2015, 22:12

      Уважаемый Владик!! Темы, которые однозначно вызовут определенный срач, уже доказали, что их вбрасывать на Соккер или Бомбардир не стоит. Мы это уже проходили..

      1
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      Рейтинг: +1072

      gооdbyegoodbоy > Таганский 6 июля 2015, 08:36

      Это как раз прошлая команда занималась стравливанием и вбросами

      1
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 4 июля 2015, 22:11

      Туда еще пробиться нужно через квалификацию.

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