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    Де Бур назвал "Динамо" хорошей и сильной командой

    Главный тренер амстердамского "Аякса" Франк де Бур после сегодняшнего контрольного матча против московского "Динамо" (2:2) отметил силу соперника.

    "Условия игры были не лучшими, ведь стояла сильная жара. Но я из действий своих игроков сумел выделить немало положительных моментов. Да, именно из-за жары футболисты показали лишь 95 процентов своей мощи. Уже после тридцати минут игры стало видно, что им тяжело. Что касается "Динамо", то это хорошая и сильная команда, которая преподнесла нам определенный опыт", - сказал голландец.

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    Источник: ФК «Аякс»

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    04.07.2015 21:39
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:29

      Черчесов: Аякс? Сойдёт...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Хосттинский 5 июля 2015, 00:51

      Великая лесть или ошибка года )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      9_Мая 4 июля 2015, 23:04

      Льстежь нестерпимый.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +387

      Vladimir 808 4 июля 2015, 22:46

      Хоть одна приятная новость- оценка де Бура!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +388

      Нохчи Чоь 4 июля 2015, 22:12

      Сложно не согласиться с Де Буром,да и вправду,в Динамо очень даже качественные игроки

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      foi 4 июля 2015, 22:02

      да да дебур

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 4 июля 2015, 21:58

      команда, которая преподнесла нам определенный опыт... взаимно...))

      2
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City 4 июля 2015, 21:55

      де бур пошутил

      1
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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > Leicester City 4 июля 2015, 23:28

      Вроде ДК его Аякс недавно обыграл в ЛЕ? С юмором по жизни видать человек!))) А тебе вот, что скажу. Динамо ни в чем не уступало Аяксу. Игра была абсолютно равной и очень качественной.

      8
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 4 июля 2015, 21:42

      А что ещё сказать, когда обыграть не смог?

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