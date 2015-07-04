Де Бур назвал "Динамо" хорошей и сильной командой

Главный тренер амстердамского "Аякса" Франк де Бур после сегодняшнего контрольного матча против московского "Динамо" (2:2) отметил силу соперника.



"Условия игры были не лучшими, ведь стояла сильная жара. Но я из действий своих игроков сумел выделить немало положительных моментов. Да, именно из-за жары футболисты показали лишь 95 процентов своей мощи. Уже после тридцати минут игры стало видно, что им тяжело. Что касается "Динамо", то это хорошая и сильная команда, которая преподнесла нам определенный опыт", - сказал голландец.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

