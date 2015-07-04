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    Капитаном "Локомотива" в новом сезоне будет Чорлука

    Как сообщает официальный "твиттер" московского "Локомотива", капитаном команды в будущем сезоне будет защитник Ведран Чорлука. Такое решение принадлежит главному тренеру команды Игорю Черевченко. С капитанской повязкой хорват сегодня уже играл в товарищеском матче против "Лудогорца" (2:0).

    В минувшем сезоне капитаном "железнодорожников" был вратарь Гильерме.

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    Источник: Twitter

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    04.07.2015 21:25
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +51

      амурец 5 июля 2015, 12:18

      вот и правильно

      0
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      Рейтинг: +145

      artemka451 5 июля 2015, 11:56

      Достойно, и заслуженно

      0
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      Рейтинг: +25

      tower9pover 5 июля 2015, 07:44

      Наконец таки очнулись ???!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +533

      Levadia 5 июля 2015, 06:56

      Достойный выбор.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:27

      Чорлука заслужил капитанство.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +287

      vane4ek 4 июля 2015, 22:42

      Заслуженно!) Один из лучших игроков команды в прошлом сезоне!)

      1
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 4 июля 2015, 22:32

      заслужил, однозначно! не только игрой, но и поведением. да и мы его, болельщики, его любим. так что, очень хорошо

      0
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      Рейтинг: +631

      mat73 4 июля 2015, 22:24

      "Капитан, капитан, улыбнитесь,
      Ведь улыбка это флаг корабля!
      Капитан, капитан, подтянитесь,
      Только смелым покоряются моря!"
      )))

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 4 июля 2015, 21:48

      Русских не нашлось.

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      Рейтинг: +59

      andrefinoo 4 июля 2015, 21:38

      Чорлука убил себя в Локомотиве,потдавшись стадному чувству,во благо ослика Буссуфа.

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      Рейтинг: +25

      tower9pover > andrefinoo 5 июля 2015, 07:49

      Чорлука игрок мирового уровня как и Бусуфа ! Чорлука из-за хронической травмы пошёл играть в Локомотив.
      Нам надо их беречь. Остальные игроки Локомотива,- антураж.

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