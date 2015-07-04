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    Игрок "Арсенала" Димидко разбил голову в контрольном матче

    Серьезную травму головы получил сегодня в товарищеском матче против "Калуги" (4:0) футболист тульского "Арсенала" Александр Димидко. Инцидент случился в начале второго тайма, когда туляк и его соперник сильно столкнулись головами во время верховой борьбы за мяч. Самостоятельно подняться с газона после этого Димидко не смог, потребовалась помощь медицинского штаба.

    "У него диагностирована черепно-мозговая травма. К счастью, гематомы нет. Сейчас Саша в больнице. его состояние удовлетворительное. Скоро станет ясно, как быстро пойдет его восстановление. Организм у него крепкий; надеемся, что скоро Димидко выздоровеет", - сказал врач "Арсенала" Александр Костюченков.

    Сезон ФНЛ туляки начнут 11-го июля домашней встречей против иркутского "Байкала".

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    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    04.07.2015 21:20
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 5 июля 2015, 20:19

      ниже ток питерские показали себя в самых лучших цветах? еще на москвичей наезжают бляха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      Svtur 5 июля 2015, 10:20

      бывает. здоровья.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8757

      tesch 5 июля 2015, 09:59

      здоровья

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:26

      Здоровья Димидко.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 4 июля 2015, 21:53

      Это что за такие тренировки?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +184

      Frontello 4 июля 2015, 21:44

      У человека травма а 2 Зенитовских тролля петросянят.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +298

      Патриот 05 > Frontello 5 июля 2015, 01:11

      Это у них "культура" такая- Питерская.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +296

      Raulya 4 июля 2015, 21:32

      Жесть...Скорейшего выздравления...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1430

      нoГГано 4 июля 2015, 21:29

      Игрок "Арсенала" Димидко разбил голову когда узнал что перешел не в лондонский...

      5
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