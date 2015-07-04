Игрок "Арсенала" Димидко разбил голову в контрольном матче

Серьезную травму головы получил сегодня в товарищеском матче против "Калуги" (4:0) футболист тульского "Арсенала" Александр Димидко. Инцидент случился в начале второго тайма, когда туляк и его соперник сильно столкнулись головами во время верховой борьбы за мяч. Самостоятельно подняться с газона после этого Димидко не смог, потребовалась помощь медицинского штаба.



"У него диагностирована черепно-мозговая травма. К счастью, гематомы нет. Сейчас Саша в больнице. его состояние удовлетворительное. Скоро станет ясно, как быстро пойдет его восстановление. Организм у него крепкий; надеемся, что скоро Димидко выздоровеет", - сказал врач "Арсенала" Александр Костюченков.



Сезон ФНЛ туляки начнут 11-го июля домашней встречей против иркутского "Байкала".



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