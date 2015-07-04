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    "Терек" уступил "Партизану"

    "Терек" продолжает подготовку к очередному сезону РФПЛ и в ее рамках сегодня провел товарищеский матч против белградского "Партизана".

    "Терек" (Грозный) - "Партизан" (Белград) - 0:1 (0:0).


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    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2015 21:11
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +39

      -без правил- 9 июля 2015, 12:20

      инфа для моих Терекчанам :-) на сборах наш Терек просматривает Финского нападающего Берат Садик 28 лет, рост 192 .

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      Рейтинг: +11

      FC Terek - Grozny > -без правил- 11 июля 2015, 14:39

      классно

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      Рейтинг: +16

      Wolkobrat 9 июля 2015, 02:49

      Терек Россия – Халадаш Венгрия – 7:0 (3:0)
      Голы: 1:0 – Митришев (22), 2:0 – Кану (25), 3:0 – Митришев (31), 4:0 – Мирзоев (48), 6:0 – Рыбус (62), 7:0 – Мбенгуе (65).

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      Рейтинг: +90

      JOZEPPO MILANSKY 6 июля 2015, 14:23

      там гол с пенальти был...счет должен был быть 5 - 1 в пользу терека..полностью смотрел матч

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      Рейтинг: +20

      wolf loner 6 июля 2015, 09:01

      Провести роботу над ошибками.

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      Рейтинг: +123

      profangar 5 июля 2015, 11:51

      Победа Терека 7:0 и полная тишина. Проиграли 0:1 и сразу об этом написали. Статьи про Терек - это как сортир для "особ любящих" Терек (или скорее всего Чеченскую республику и чеченцев которых команда представляет) где они могут облегчиться.

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      Рейтинг: +208

      Хосеп Гварделидзе 5 июля 2015, 09:17

      Чеченские ополченцы проиграли партизанам.

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      Рейтинг: +11

      FC Terek - Grozny > Хосеп Гварделидзе 11 июля 2015, 14:40

      а ты смешной

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      Рейтинг: +80

      ФК Терек_Ман Сити 5 июля 2015, 01:03

      Ничего,главное что смотрелись хорошо,во 2 тайме вообще придавили сербов.Сербы благодаря левому пенальти выиграли,ничего не показав!

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      Рейтинг: +260

      Воин трои 5 июля 2015, 00:56

      С победой родные

      1
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      Рейтинг: +47

      Гайбул05 4 июля 2015, 22:36

      Удачи и много побед братьям в чемпионате,а это всего лишь товарищеская встреча.

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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- 4 июля 2015, 22:25

      Кое кому лучше бы обсудить две пробоины от Факела и Тосно,полученные на неделе,чем братушек тут поздравлять)

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      Рейтинг: +260

      Воин трои > -Дигорец- 5 июля 2015, 00:58

      Кое-кто на такие мелочи в товарняках и внимание не обращает.Ну если терек сильно переживает,вышлем из Москвы агтидепресанты.В Тарасовке их много

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