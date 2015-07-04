"Терек" уступил "Партизану"

"Терек" продолжает подготовку к очередному сезону РФПЛ и в ее рамках сегодня провел товарищеский матч против белградского "Партизана".



"Терек" (Грозный) - "Партизан" (Белград) - 0:1 (0:0).



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