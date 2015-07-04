Рахимов: "Ничего конкретного по Иванову не слышал"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов заверил, что информация о скором переходе полузащитника команды Олега Иванова в московский "Спартак" не более чем слухи.



"Мне неизвестно, кто распустил ложную информацию о его уходе из команды. Сейчас Олег вместе с нами на сборе в Австрии, работает очень хорошо. Видимо, кто-то что-то услышал и начал распространять слух. Дмитрий Аленичев сказал, что Иванов интересен "Спартаку"? С таким заходом можно насобирать целую группу футболистов, которые переходят в стан красно-белых. Но клуб ведь не всех сможет приобрести. На сегодня ничего конкретного по этому футболисту я не слышал", - подытожил специалист.



"Терек" откроет сезон РФПЛ 18 июля гостевым поединком против "Ростова".



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!