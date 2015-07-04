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    Рахимов: "Ничего конкретного по Иванову не слышал"

    Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов заверил, что информация о скором переходе полузащитника команды Олега Иванова в московский "Спартак" не более чем слухи.

    "Мне неизвестно, кто распустил ложную информацию о его уходе из команды. Сейчас Олег вместе с нами на сборе в Австрии, работает очень хорошо. Видимо, кто-то что-то услышал и начал распространять слух. Дмитрий Аленичев сказал, что Иванов интересен "Спартаку"? С таким заходом можно насобирать целую группу футболистов, которые переходят в стан красно-белых. Но клуб ведь не всех сможет приобрести. На сегодня ничего конкретного по этому футболисту я не слышал", - подытожил специалист.

    "Терек" откроет сезон РФПЛ 18 июля гостевым поединком против "Ростова".

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    Источник: Sports.ru

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    04.07.2015 20:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +154

      Ac Milan Champion 4 июля 2015, 22:11

      Иванов в первую очередь очень добродушный, хороший человек за, что болельщики нашего клуба его любят и уважают в том числе и я. Я тоже уважаю его в первую очередь за человеческие качества таких как он среди русских к сожалению немного!!!

      1
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      Рейтинг: -15

      Abrekkk 4 июля 2015, 21:40

      Иванов не хрю!

      -1
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      Рейтинг: +296

      Raulya 4 июля 2015, 21:35

      Иванов не перейдет в народную команду

      0
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      Рейтинг: +160

      pif57 4 июля 2015, 20:59

      Тереку самому надо укрепляться!

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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 4 июля 2015, 20:52

      алень и распустил.

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      Рейтинг: +2760

      за > Петр 1 4 июля 2015, 21:52

      таким образом от бошки подозрения отводишь? )))

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